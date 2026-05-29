Efecto "bloqueo": por qué Tucumán vivirá los próximos días a la sombra

Resumen para apurados
- Tucumán registrará días nublados y lloviznas desde este fin de semana debido al ingreso de aire húmedo del norte que generará un bloqueo meteorológico, según Cristofer Brito.
- El fenómeno de 'bloqueo' impedirá el avance de frentes fríos. Esto mantendrá las temperaturas mínimas por encima de los 10°C y las máximas contenidas bajo los 20°C por las nubes.
- Se prevé que la inestabilidad y las precipitaciones débiles persistan durante toda la próxima semana, consolidando un clima templado, muy húmedo y con escasa presencia del sol.
El ingreso de aire húmedo desde el norte marcará las condiciones del tiempo en Tucumán durante los próximos días, con cielos mayormente cubiertos y precipitaciones débiles. Así lo explicó a LA GACETA el meteorólogo Cristofer Brito, quien anticipó un escenario de inestabilidad persistente tanto para el fin de semana como para la semana entrante.
“Entre hoy, mañana y el domingo vamos a tener cielos mayormente cubiertos, con muchas nubes y algunas precipitaciones débiles en forma de lloviznas, de manera esporádica, en distintos momentos del día”, detalló.
Según el especialista, estas condiciones no serán aisladas, sino que tenderán a profundizarse. Para la próxima semana, el ingreso de aire templado y húmedo se reforzará, lo que dará lugar a una continuidad de jornadas nubladas con lluvias intermitentes y mejoras temporarias.
“Se va a bloquear el ingreso de aire frío, de modo que las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 10 grados, mientras que las máximas, frenadas por la nubosidad y las precipitaciones, no superarán los 20 grados”, explicó Brito.
En ese sentido, el meteorólogo precisó que las mínimas oscilarán entre los 11 y 12 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre los 16 y 18 grados durante gran parte de la semana.
El patrón meteorológico estará dominado por el flujo de aire húmedo del sector norte, una condición que favorecerá la persistencia de la nubosidad y las precipitaciones débiles. “Vamos a tener lluvias y lloviznas prácticamente durante toda la semana”, concluyó.