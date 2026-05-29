SociedadActualidad

Efecto "bloqueo": por qué Tucumán vivirá los próximos días a la sombra

El ingreso de aire húmedo desde el norte cambiará por completo el escenario meteorológico. Cristofer Brito contó las razones de este fenómeno que anulará el sol y traerá inestabilidad persistente.

NUBLADO.
NUBLADO. ARCHIVO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán registrará días nublados y lloviznas desde este fin de semana debido al ingreso de aire húmedo del norte que generará un bloqueo meteorológico, según Cristofer Brito.
  • El fenómeno de 'bloqueo' impedirá el avance de frentes fríos. Esto mantendrá las temperaturas mínimas por encima de los 10°C y las máximas contenidas bajo los 20°C por las nubes.
  • Se prevé que la inestabilidad y las precipitaciones débiles persistan durante toda la próxima semana, consolidando un clima templado, muy húmedo y con escasa presencia del sol.
Resumen generado con IA

El ingreso de aire húmedo desde el norte marcará las condiciones del tiempo en Tucumán durante los próximos días, con cielos mayormente cubiertos y precipitaciones débiles. Así lo explicó a LA GACETA el meteorólogo Cristofer Brito, quien anticipó un escenario de inestabilidad persistente tanto para el fin de semana como para la semana entrante.

“Entre hoy, mañana y el domingo vamos a tener cielos mayormente cubiertos, con muchas nubes y algunas precipitaciones débiles en forma de lloviznas, de manera esporádica, en distintos momentos del día”, detalló.

Según el especialista, estas condiciones no serán aisladas, sino que tenderán a profundizarse. Para la próxima semana, el ingreso de aire templado y húmedo se reforzará, lo que dará lugar a una continuidad de jornadas nubladas con lluvias intermitentes y mejoras temporarias.

“Se va a bloquear el ingreso de aire frío, de modo que las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 10 grados, mientras que las máximas, frenadas por la nubosidad y las precipitaciones, no superarán los 20 grados”, explicó Brito.

En ese sentido, el meteorólogo precisó que las mínimas oscilarán entre los 11 y 12 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre los 16 y 18 grados durante gran parte de la semana.

El patrón meteorológico estará dominado por el flujo de aire húmedo del sector norte, una condición que favorecerá la persistencia de la nubosidad y las precipitaciones débiles. “Vamos a tener lluvias y lloviznas prácticamente durante toda la semana”, concluyó.

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