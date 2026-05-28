Detectaron más de 150 radares irregulares en rutas nacionales y revisarán miles de fotomultas

Resumen para apurados
- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó en Argentina 152 radares no autorizados tras una auditoría en rutas nacionales para ordenar el sistema de fotomultas.
- El relevamiento abarcó 40.000 kilómetros de rutas, revelando además que 124 dispositivos autorizados no estaban en sus puestos declarados y varios ya fueron inhabilitados.
- La medida pone en revisión la validez de miles de fotomultas emitidas en el país y busca transparentar el sistema de control vial para recuperar la confianza de los conductores.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició una auditoría sobre los radares instalados en rutas nacionales de todo el país y los primeros resultados revelaron numerosas irregularidades. Según informó el organismo, fueron detectados al menos 152 radares fijos que operaban sin autorización nacional para emitir infracciones.
El operativo de fiscalización se desarrolló durante los primeros meses del año y abarcó más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Para llevar adelante el relevamiento, la ANSV utilizó las 39 bases operativas distribuidas en distintos puntos del país.
La revisión apunta a ordenar un sistema que, según reconocen desde el propio organismo, acumulaba falta de controles, inconsistencias administrativas y dispositivos funcionando fuera del marco legal.
Hasta el inicio de la auditoría había 526 radares autorizados para operar sobre rutas nacionales: 363 fijos y 163 móviles. Sin embargo, al momento de verificar su ubicación y funcionamiento aparecieron múltiples irregularidades.
De los 363 radares fijos habilitados, solo 239 fueron encontrados en los lugares para los que habían recibido autorización oficial.
En cambio, otros 124 equipos no estaban en las ubicaciones registradas ante la ANSV. Por ese motivo, las jurisdicciones responsables fueron intimadas para que expliquen la situación. En caso de comprobarse que esos dispositivos fueron trasladados o dejaron de funcionar sin autorización, podrían perder la habilitación.
El hallazgo más preocupante fue el de los radares que directamente operaban fuera del sistema nacional. Según detalló el organismo, los 152 dispositivos detectados no tenían autorización vigente para labrar multas sobre rutas federales, por lo que se exigió su retiro inmediato y el cese de funcionamiento.
Las primeras sanciones ya comenzaron a aplicarse. La ANSV revocó las autorizaciones de seis radares fijos instalados en Azul, uno móvil en Exaltación de la Cruz y otros cuatro radares móviles ubicados en Dina Huapi.
Además, distintas jurisdicciones fueron notificadas para actualizar verificaciones técnicas vencidas bajo apercibimiento de perder las habilitaciones correspondientes.
La auditoría volvió a poner bajo la lupa la validez de miles de fotomultas emitidas en todo el país.
Para que una infracción detectada mediante radar tenga validez legal, debe contener información específica sobre el dispositivo utilizado, entre ella los datos de homologación, calibración y verificación técnica, además de detalles precisos sobre la infracción, la señalización previa y la autoridad que intervino en el procedimiento.
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial sostienen que el objetivo es transparentar el sistema y recuperar la confianza en una herramienta que fue creada para prevenir siniestros viales, aunque en los últimos años quedó envuelta en denuncias y cuestionamientos por irregularidades en distintos puntos del país.