La lista que no busca sorprender: la continuidad, la gran apuesta de Scaloni para el Mundial 2026

No porque todos estén de acuerdo, porque el fútbol siempre generará opiniones divididas. La ausencia de Franco Mastantuono seguramente será motivo de numerosas charlas de café o Marcos Acuña tendrá bastante defensores. Incluso algunos reclamarán por la ausencia de algún juvenil o de algún futbolista que atravesó un gran momento en los últimos meses. Pero el mensaje que deja la convocatoria es otro. Argentina llega al Mundial sin necesidad de reinventarse; y eso, en el fútbol de selecciones, es un privilegio enorme.