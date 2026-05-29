El Trinche en Tucumán: “Improvisar es como el truco del mago”

Cuando hago un chiste que me gusta, que siento que no le sobró ni le faltó ninguna palabra, siento que estoy haciendo un lujo. Estoy haciendo palabra, pero estoy activo en un tinte hasta “riquelmeano” o “maradoniano”, en el gesto de pisar una pelota. Trato de correrme del guión. Empecé a los 14 o 15 y recién comencé a ver un horizonte a mis 23 años. Fueron ocho años de stand up. Había que gambetear la hostilidad del under de la comedia porteña, bares con muy poca gente, sótanos y lugares donde uno iba por la birra y la pizza.