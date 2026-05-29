EspectáculosTEATRO Y HUMOR

El Trinche en Tucumán: “Improvisar es como el truco del mago”

El comediante presenta “Probando Gambetas” en el teatro Alberdi. Una propuesta de stand up, ida y vuelta con el público

COMPLICIDAD. Trinche combina humor, espontaneidad y participación del público en su nuevo espectáculo.
COMPLICIDAD. Trinche combina humor, espontaneidad y participación del público en su nuevo espectáculo.
Por Belén Castellano Hace 4 Hs

Martín Dardik, conocido como “El Trinche”, encontró en el humor una forma de jugar en serio. En el escenario, como en una cancha, prueba, esquiva, acelera y se deja sorprender por lo que aparece en el momento. Esa idea sostiene “Probando Gambetas”, el show con el que llega hoy a Tucumán, a las 21.30, en el Teatro Alberdi.

El comediante y streamer, que forma parte de “Antes que Nadie” por Luzu TV, vuelve a la provincia con una propuesta atravesada por el stand up, la improvisación y la participación del público. Antes de su presentación, Trinche habló con LA GACETA sobre el vínculo con el público tucumano, los años en el under porteño, el valor de la improvisación y su deseo de explorar nuevos caminos en la actuación.

- ¿Cómo estás y cómo te preparás para este show?

- Ya actué en Tucumán, pero esta es la primera vez que voy con este show. Tuve lindas experiencias allí. Es una audiencia muy efusiva, muy particular. Es buena y muy participativa también. Me venían pidiendo mucho este show. En 2025 no fui y se empezó a sentir un “¿cuándo volvés?”. Son muy buenos puteadores los tucumanos, me lo hicieron notar. Por eso, cuando anuncié que volvía, en marzo, me hicieron sentir ese cariño expresado con algún insulto. Es divertido.

- Si tuvieras que explicar qué significa gambetear en tu carrera o en la vida, ¿qué obstáculos sentís que tuviste que esquivar para llegar hasta acá?

- Para mí, un buen chiste tiene un poco de similitud con una gambeta en un partido de fútbol. Tiene algo hasta estético, algo que rompe con la situación y que se distingue del resto de la normalidad.

Cuando hago un chiste que me gusta, que siento que no le sobró ni le faltó ninguna palabra, siento que estoy haciendo un lujo. Estoy haciendo palabra, pero estoy activo en un tinte hasta “riquelmeano” o “maradoniano”, en el gesto de pisar una pelota. Trato de correrme del guión. Empecé a los 14 o 15 y recién comencé a ver un horizonte a mis 23 años. Fueron ocho años de stand up. Había que gambetear la hostilidad del under de la comedia porteña, bares con muy poca gente, sótanos y lugares donde uno iba por la birra y la pizza.

- El público también participa del show. ¿Qué tipo de espectadores te obliga a salir del libreto?

- Cada función es diferente porque en cada función estás con gente distinta. Obviamente todas las personas son diferentes, pero en comunidad, en una función, toda la audiencia conforma una entidad del público.

La función siempre puede salir para cualquier lado. Por eso me gusta que termine como un lindo show a medida. Tucumán va a tener su impronta y cosillas que solo van a ocurrir en esta función. No tengo dudas de eso.

Por lo menos en mi espectáculo habla el que tiene ganas. Hay consignas o propuestas que yo traigo y que funcionan como hilo conductor del show, y solamente habilito a hablar.

- ¿Es difícil improvisar? ¿Se puede perder el control?

- Como todo, es cuestión de práctica. Cuando arranqué a formarme en esto, la improvisación no se trataba en el stand up. El stand up era una disciplina y la improvisación era otra.

En Luzu uno está constantemente improvisando porque construye con lo que sucede en el momento, ya sea con un audio, con un llamado en el programa o con lo que van diciendo mis compañeros. Ese ejercicio de escuchar y construir se mantiene. También está la suerte o el privilegio de que vos sos quien dice cuándo arranca y cuándo termina. Improvisar es como el truco del mago.

- Hablaste alguna vez sobre que te gustaría incursionar en la actuación. ¿Cómo ves ese desafío?

- En el espectáculo hablo bastante sobre estudiar teatro, porque me formo para eso desde hace varios años. Siento que, en mi caso, el stand up es un género muy propio en el que actuás de vos mismo. Pero últimamente me doy cuenta, en los chistes que escribo, que disfruto mucho interpretar personas o personajes. Me encanta seguir expandiéndome laboralmente, aprendiendo y tomando nuevos desafíos. Hago castings cuando surge esa oportunidad. Estoy muy contento con mis dos proyectos actuales, el streaming y el teatro, pero siempre pienso en otro tipo de proyectos.

- ¿Por dónde sigue este show?

- Luego de este show viajo a Santiago de Chile y ahí ocurre algo que llamo “PM”, que significa “Parate Mundialista”. Hago un freno por el Mundial y vuelvo al ruedo el 25 de julio. Después del Mundial sigue una gira bastante grande por un montón de lugares a los que nunca fui. Siempre digo que estoy haciendo una especie de final del equipo de la B Nacional, un recorrido a lo ancho del país, medio Copa Argentina. Voy a pasar por todos lados y estoy súper contento.

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