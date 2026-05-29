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Cartas de lectores: Tafí Viejo
Hace 5 Hs

Cómo vecino del barrio Ciudad de las Flores (Constitución al 1.600) de esta ciudad, ruego a la intendente un lapsus de coherencia. Digo esto pues lejos de atender necesidades básicas de los vecinos sigue navegando en ese sueño de ciudad ejemplar y futurista. Todo esto pues quien suscribe hace un mes brega para que cambien los focos quemados de nuestras calles. Ante distintos pedidos las respuestas son las mismas “ya van a evaluar”; “no tenemos plata” y así un sin fin de excusas baratas. También desearía que la señora decida y atienda las necesidades de infraestructura que hace décadas reclamamos, llámese adoquinado y/o asfaltado mejoras en nuestro acceso etcétera, es decir obras serias y positivas para la gente.

Marcelo Maza

maza.marcelo@yahoo.com.ar

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