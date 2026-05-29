Cartas de lectores: oscuro porvenir

Si en algún momento pensamos que el calvario que vivimos entregados al mandato de especuladores extranjeros podría terminar, hoy nos sacude la realidad con trascendidos de periodistas no adictos al gobierno, cuyo contenido causa pavor. En efecto, nos enteramos que el país está en la mira de una organización especializada en maniobras destinadas a modificar radicalmente la idiosincrasia de los habitantes, con el objeto de conseguir un poder total. El temor radica en que llega por tercera vez al país un representante de “Parlatir”. Una organización formada por asociación de multimillonarios, que son los mismos personajes que manejan las grandes empresas internacionales en diferentes rubros, como son la cibernética, la Inteligencia Artificial, las comunicaciones, como también todo tipo de investigaciones referente a personas y sus actividades. Ofrecen estos servicios a diferentes áreas de los gobiernos y consiguen cerrar millonarios contratos con cada una, y asesorarlos adecuadamente sobre los temas que a cada una le interesa, como ser: inteligencia militar, espionaje, manejo de propaganda, modificar resultados de elecciones, etcétera. Todo se hace mediante procedimientos y algoritmos perfectamente estudiados por especialistas. El personaje en cuestión, vino con intención de quedarse en nuestro país para asesorar a Milei en políticas destinadas a mejorar su imagen mediante discursos perfectamente estudiados, para cambiar la mentalidad de la población. Es patético el objetivo de convencer que la democracia es inútil y que los gobiernos deben estar en manos del capitalismo. En sus discursos, asegura que los perdedores son los únicos interesados en competir. Por eso, los grandes capitalistas deben manejar un gobierno mundial. En su discurso, se apoya en libros de autores que aprueban sus ideas y critica a otros que defienden el socialismo y el comunismo. Por lo peligroso del panorama, creo necesario que los grandes medios adviertan a la población del porvenir que nos espera.