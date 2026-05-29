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Cartas de lectores: Me dueles UNT
Hace 6 Hs

Soy bioquímico, egresado de la Facultad de Bioquímica de la UNT en 1972. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la educación recibida durante los años de formación superior. Recordar mi paso por estas aulas es evocar una época en que nuestra universidad se erigió como un referente indudable de conocimiento científico. Es imposible no manifestar una profunda gratitud hacia profesores de excelencia como los doctores Pepe, Sancho Miñano, Valperga, Barbieri, la doctora Nader, los ingenieros Cudmani y Retamar, y otros. Su rigurosidad y generosidad intelectual moldearon mi ética y mis bases profesionales. Esta huella me llevó, años más tarde, a asumir el compromiso de compartir el saber con nuevas generaciones. Hoy resalto con muchísimo orgullo y dignidad mi participación como docente de la UNT, que fue uno de los honores más grandes de mi vida profesional y humana.

Raúl Arturo Marigliano

mariglianoraul@gmail.com

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