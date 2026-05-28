Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 29 de mayo

Resumen para apurados
- El SMN pronostica para este viernes 29 de mayo en Tucumán una jornada templada y mayormente nublada, con una temperatura máxima de 20°C y baja probabilidad de lluvias.
- El día iniciará con 13°C de mínima y vientos leves del sudeste, rotando al noreste con ráfagas de hasta 22 km/h por la noche, en un marco de alta humedad y buena visibilidad.
- Estas condiciones estables y agradables se extenderán durante el fin de semana, con máximas de hasta 22°C y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre en la región.
Tucumán tendrá este viernes 29 de mayo una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
De acuerdo con los datos meteorológicos, la temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 20°C, en un día con baja probabilidad de precipitaciones y viento leve del sector sudeste.
Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones pasarán a parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre 0 y 10% durante toda la jornada.
En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h por la mañana y la tarde, aumentando levemente por la noche, con ráfagas de hasta 22 km/h. La dirección predominante irá rotando desde el sudeste hacia el noreste.
Además, la humedad ronda el 62% y la visibilidad alcanza los 9 kilómetros, configurando un panorama estable para cerrar la semana en la capital tucumana.
El pronóstico del clima
El fin de semana continuará con temperaturas templadas:
Sábado: mínima de 10°C y máxima de 21°C.
Domingo: mínima de 13°C y máxima de 22°C.
Las condiciones se mantendrían estables, con nubosidad variable y sin lluvias significativas previstas.