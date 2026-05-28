SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 29 de mayo

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

FRÍO. Este viernes 29 de mayo estará un poco menos fresco.
FRÍO. Este viernes 29 de mayo estará un poco menos fresco. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica para este viernes 29 de mayo en Tucumán una jornada templada y mayormente nublada, con una temperatura máxima de 20°C y baja probabilidad de lluvias.
  • El día iniciará con 13°C de mínima y vientos leves del sudeste, rotando al noreste con ráfagas de hasta 22 km/h por la noche, en un marco de alta humedad y buena visibilidad.
  • Estas condiciones estables y agradables se extenderán durante el fin de semana, con máximas de hasta 22°C y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre en la región.
Resumen generado con IA

Tucumán tendrá este viernes 29 de mayo una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. 

De acuerdo con los datos meteorológicos, la temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 20°C, en un día con baja probabilidad de precipitaciones y viento leve del sector sudeste.

Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones pasarán a parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre 0 y 10% durante toda la jornada.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h por la mañana y la tarde, aumentando levemente por la noche, con ráfagas de hasta 22 km/h. La dirección predominante irá rotando desde el sudeste hacia el noreste.

Además, la humedad ronda el 62% y la visibilidad alcanza los 9 kilómetros, configurando un panorama estable para cerrar la semana en la capital tucumana.

El pronóstico del clima

El fin de semana continuará con temperaturas templadas:

Sábado: mínima de 10°C y máxima de 21°C.

Domingo: mínima de 13°C y máxima de 22°C.

Las condiciones se mantendrían estables, con nubosidad variable y sin lluvias significativas previstas.

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