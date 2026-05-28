El regreso de Brian Caruso, el inolvidable Gamuza de ‘Cebollitas’.

Desde hace más de 14 años trabaja en el mundo de sistemas y tecnología. También estudió dirección de cine, se vinculó con la música y la escritura y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde suele compartir material inédito y recuerdos de “Cebollitas”, programa en el que cosechó grandes amistades y donde se dio el lujo de conocer a Diego Maradona, quien fue inspiración tanto para imaginar el nombre del club como para el personaje de Brian.