El regreso de Brian Caruso, el inolvidable Gamuza de ‘Cebollitas’.
El actor trabaja en sistemas desde hace años y volvió a ponerse en la piel del icónico personaje para una campaña atravesada por la nostalgia futbolera y la intensidad argentina. Mientras prepara un documental sobre “Cebollitas”, también participa del regreso de la ficción en formato spin-off.
Resumen para apurados
- Brian Caruso interpretó nuevamente a Gamuza de 'Cebollitas' en Argentina para una campaña de Fernet Branca, reviviendo la nostalgia futbolera local.
- Caruso, hoy informático de 37 años, se consagró en los 90 tras ingresar de forma imprevista a la tira infantil, donde ganó un Martín Fierro antes de alejarse de los medios.
- Esta reaparición precede al lanzamiento de un documental histórico y un spin-off de la serie que reconectará a toda una generación con la cultura y el folklore del fútbol.
Hay personajes que sobreviven a la televisión. No porque sigan apareciendo, sino porque quedan mezclados con recuerdos mucho más grandes que ellos mismos. Gamuza quedó asociado a una época donde el fútbol ocupaba todo: las conversaciones del colegio, las canciones de cancha, las novelas de la tarde y hasta las publicidades. Por eso su reciente reaparición en una campaña mundialista despertó algo inmediato en quienes crecieron durante los 90.
Brian Caruso volvió a ponerse en la piel del personaje para una nueva pieza de Fernet Branca que recupera una de las frases más recordadas de la canción principal de Cebollitas: “Bancarse ser segundos, también es ser campeón”. Una línea que, en plena fiebre futbolera de los noventa, terminó convirtiéndose casi en un símbolo irónico de las derrotas dignas y de ese orgullo argentino capaz de festejar incluso cuando no se gana.
La campaña toma ese mismo humor exagerado y bien futbolero para trasladarlo a la previa del Mundial. Esta vez, en una conversación cargada de chicanas con un francés todavía atravesado por el recuerdo de la final de Qatar. Porque si algo dejó aquel partido, además de la tercera estrella, fue también un nuevo latiguillo popular que los argentinos adoptaron enseguida para cargar a los subcampeones: “Segundo, Francia”.
La vuelta además coincide con otro proyecto que también busca trabajar sobre la memoria emotiva de toda una generación: el regreso de “Cebollitas” a través de un spin-off que reconstruirá qué fue de la vida de aquellos personajes que marcaron a miles de chicos en la televisión argentina.
Del chico que entró “por la ventana” a una vida lejos de la tele
La historia de Brian Caruso (37) dentro de “Cebollitas” parece salida de la propia serie. El casting ya estaba cerrado y los personajes definidos, pero él insistió igual. Tenía apenas ocho años cuando se presentó en Telefe junto a su mamá y pidió hablar con la producción. “Me tenés que tomar”, les dijo.
La anécdota terminó convirtiéndose en mito. Le tomaron una prueba improvisada, se aprendió textos que ni siquiera le habían pedido y terminó quedándose con un personaje que originalmente no existía dentro de la estructura principal de la ficción. Su primera escena era mínima: limpiaba el vidrio de un auto parado sobre un cajón de manzanas para llegar al plano de cámara.
Después vino el fenómeno. Lo que había sido pensado como una ficción de verano terminó extendiéndose durante dos años, agotando funciones teatrales y convirtiéndose en uno de los programas infantiles más populares de fines de los 90. Gamuza rápidamente pasó a ser uno de los personajes favoritos del público y Brian Caruso ganó el Martín Fierro a Mejor Actuación Infantil en 1998.
Tras el éxito, siguió trabajando como actor en novelas como “Muñeca Brava”, “Calientes”, “Los buscas de siempre” y “Todos contra Juan”. Con el tiempo, sin embargo, empezó a correrse de la exposición constante y construyó otro camino profesional.
Desde hace más de 14 años trabaja en el mundo de sistemas y tecnología. También estudió dirección de cine, se vinculó con la música y la escritura y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde suele compartir material inédito y recuerdos de “Cebollitas”, programa en el que cosechó grandes amistades y donde se dio el lujo de conocer a Diego Maradona, quien fue inspiración tanto para imaginar el nombre del club como para el personaje de Brian.
Lejos de renegar, parece haber encontrado una forma de convivir con Gamuza. Incluso trabaja en un documental que buscará recuperar imágenes históricas de la serie, giras teatrales y anécdotas detrás de escena.
Bancarse perder… también es parte del folklore
Hay algo muy argentino en esa identidad de “Cebollitas subcampeón”, una lógica que transformó el hecho de perder finales en parte de la cultura popular. Y quizás por eso el personaje sigue funcionando tantos años después.