El "Profeta" Ruiz vuelve al ring con una promesa familiar: “Quiero regalarle el mundial a mi padre”

A los 32 años y con una extensa trayectoria que incluye combates internacionales y peleas frente a nombres importantes del circuito, Ruiz aseguró que llega atravesando un gran momento físico y mental. “Me siento muy bien preparado para esta pelea. Entrené a conciencia y me gustan los desafíos y las peleas importantes como esta porque estoy acostumbrado a eso”, explicó el púgil. Vale mencionar que la pelea será a 10 rounds.