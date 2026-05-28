“La mejor película de Steven Spielberg en 20 años”: la crítica se rinde ante "El día de la Revelación"
Los fracasos comerciales de The Fabelmans y West Side Story —dos películas mejores de lo que el mercado quiso admitir— dejaron la sensación de que incluso Spielberg había dejado de ser inmune al algoritmo del cansancio contemporáneo.
Resumen para apurados
- La crítica elogió en Hollywood a 'El día de la Revelación', el nuevo filme de Steven Spielberg que estrena el 12 de junio, calificándolo como su mejor obra en 20 años.
- Tras los fracasos comerciales de 'The Fabelmans' y 'West Side Story', la prensa destaca que el director logra fusionar el suspenso y la aventura física con emoción genuina.
- El largometraje promete revitalizar el impacto cultural de Spielberg y redefinir las expectativas del público ante el cine de ciencia ficción con miras a su estreno de junio.
Hace no tanto tiempo —aunque el tiempo, en Hollywood, se mide menos en años que en decepciones— una nueva película de Steven Spielberg era un acontecimiento cultural. No simplemente un estreno. Algo más parecido a una suspensión del ruido: durante unas semanas, el cine volvía a organizar la conversación del mundo. La gente discutía encuadres, criaturas, niños que corrían hacia una luz imposible. Había una idea, quizá ingenua, de que Spielberg todavía podía explicar algo sobre nosotros.
Eso parece haberse erosionado.
Los fracasos comerciales de The Fabelmans y West Side Story —dos películas mejores de lo que el mercado quiso admitir— dejaron la sensación de que incluso Spielberg había dejado de ser inmune al algoritmo del cansancio contemporáneo. Como si el público hubiera decidido, silenciosamente, que ya no necesitaba asombro, sino contenido.
Por eso resulta extraño —y acaso revelador— el clima que empieza a rodear a El día de la Revelación. No hay histeria todavía. No hay juguetes ni teorías conspirativas multiplicándose en TikTok. Pero sí algo más raro: entusiasmo genuino. Una especie de murmullo eléctrico entre quienes ya la vieron y salieron convencidos de que Spielberg todavía sabe hacer aquello que casi nadie más puede hacer: convertir el espectáculo en una experiencia emocional.
Las primeras reacciones, por supuesto, deberían tomarse con cautela. Siempre existe en estos eventos una euforia artificial, una obediencia tácita a la exclusividad. La gente quiere haber estado allí. Quiere justificar la invitación. Pero incluso filtrando ese mecanismo de vanidad industrial, hay algo insistente en los comentarios alrededor de la película.
Germain Lussier, de Gizmodo, habló de “un denso viaje en montaña rusa convertido en película de persecuciones, historia de amor y misterio, todo envuelto en maravilla y ciencia ficción”. Después añadió algo más temerario: “La mejor película de Spielberg en veinte años”.
Es el tipo de frase que, en otra época, habría parecido exagerada. Ahora funciona más como una provocación melancólica.
Steven Weintraub, de Collider, eligió otro tono, aunque llegó al mismo lugar. Dijo que Spielberg había conectado “otro home run”, una expresión tan norteamericana que casi parece escrita para ocultar el desconcierto. Recomienda no ver más tráilers. Entrar a la película sin saber demasiado. Como si el secreto fuera parte esencial de la experiencia. Como si todavía fuera posible sorprenderse en una sala de cine.
En algún punto entre las referencias a The X-Files, ecos bíblicos y comparaciones con The Twilight Zone, empieza a emerger otra idea: que Spielberg no estaría intentando repetir el pasado, sino dialogar con él. Hay quienes dicen que El día de la Revelación tiene la aventura física de Raiders of the Lost Ark, pero atravesada por la ansiedad moral y emocional de su cine posterior al 11 de septiembre.
Eso quizá sea lo más interesante. No la nostalgia, sino el desgaste. El modo en que incluso el asombro, en manos de Spielberg, ahora parece venir acompañado de una conciencia del desastre.
Y aun así, o precisamente por eso, cuesta no esperar el 12 de junio con una ansiedad que se creía perdida.