“La mejor película de Steven Spielberg en 20 años”: la crítica se rinde ante "El día de la Revelación"

Las primeras reacciones, por supuesto, deberían tomarse con cautela. Siempre existe en estos eventos una euforia artificial, una obediencia tácita a la exclusividad. La gente quiere haber estado allí. Quiere justificar la invitación. Pero incluso filtrando ese mecanismo de vanidad industrial, hay algo insistente en los comentarios alrededor de la película.



Germain Lussier, de Gizmodo, habló de “un denso viaje en montaña rusa convertido en película de persecuciones, historia de amor y misterio, todo envuelto en maravilla y ciencia ficción”. Después añadió algo más temerario: “La mejor película de Spielberg en veinte años”.



Es el tipo de frase que, en otra época, habría parecido exagerada. Ahora funciona más como una provocación melancólica.



Steven Weintraub, de Collider, eligió otro tono, aunque llegó al mismo lugar. Dijo que Spielberg había conectado “otro home run”, una expresión tan norteamericana que casi parece escrita para ocultar el desconcierto. Recomienda no ver más tráilers. Entrar a la película sin saber demasiado. Como si el secreto fuera parte esencial de la experiencia. Como si todavía fuera posible sorprenderse en una sala de cine.



En algún punto entre las referencias a The X-Files, ecos bíblicos y comparaciones con The Twilight Zone, empieza a emerger otra idea: que Spielberg no estaría intentando repetir el pasado, sino dialogar con él. Hay quienes dicen que El día de la Revelación tiene la aventura física de Raiders of the Lost Ark, pero atravesada por la ansiedad moral y emocional de su cine posterior al 11 de septiembre.



Eso quizá sea lo más interesante. No la nostalgia, sino el desgaste. El modo en que incluso el asombro, en manos de Spielberg, ahora parece venir acompañado de una conciencia del desastre.



Y aun así, o precisamente por eso, cuesta no esperar el 12 de junio con una ansiedad que se creía perdida.