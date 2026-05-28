Boca presentó una camiseta retro por la Copa Libertadores 2001 y la estrenará ante Universidad Católica

El contexto elegido para el estreno no parece casual. La nueva camiseta será utilizada esta misma noche en La Bombonera frente a Universidad Católica, en un encuentro decisivo para el futuro de Boca en la actual Copa Libertadores. El equipo dirigido por Claudio Úbeda está obligado a ganar para mantener vivas sus chances de clasificación a los octavos de final, por lo que el club apostó a apelar al peso simbólico de sus grandes noches continentales.