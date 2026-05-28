Boca presentó una camiseta retro por la Copa Libertadores 2001 y la estrenará ante Universidad Católica
El “Xeneize” lanzó una indumentaria especial para homenajear los 25 años de una de las conquistas más recordadas de la era Carlos Bianchi. La nueva casaca debutará esta noche en un partido decisivo por la Libertadores.
Resumen para apurados
- Boca Juniors presentó hoy una camiseta retro de la Libertadores 2001 que estrenará ante Universidad Católica en La Bombonera para motivar al equipo en un partido decisivo.
- El diseño rinde homenaje a los 25 años del título de Carlos Bianchi. Incorpora cambios modernos como un azul más oscuro y la disposición invertida del escudo y la marca.
- Con este lanzamiento, el club busca apelar a su mística histórica para superar la tensión deportiva, avanzar a octavos y fortalecer el vínculo emocional con su hinchada.
En medio de un clima cargado de tensión futbolística y necesidad deportiva, Boca decidió mirar hacia uno de los capítulos más gloriosos de su historia. El club presentó oficialmente una nueva camiseta especial inspirada en la obtención de la Copa Libertadores 2001, una consagración que marcó definitivamente la era dorada comandada por Carlos Bianchi y que quedó inmortalizada en la memoria de los hinchas “xeneizes”.
La indumentaria conmemorativa busca rendir homenaje a aquel equipo que conquistó América por segundo año consecutivo y levantó la cuarta Libertadores de la historia del club. Una época atravesada por figuras legendarias como Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado, Martín Palermo y Mauricio Serna, entre otros nombres que construyeron uno de los ciclos más dominantes del fútbol sudamericano.
Aunque el diseño toma como base directa la camiseta utilizada a comienzos de siglo, la nueva versión incorpora algunos cambios estéticos pensados para combinar nostalgia e identidad actual. Uno de los detalles más notorios es la tonalidad del azul, considerablemente más oscura que la utilizada en el modelo original de 2001.
También hubo modificaciones en la disposición de los elementos visuales. Mientras que en la camiseta histórica el escudo del club aparecía por encima del logo de la marca deportiva, en esta reedición el orden fue invertido y el emblema quedó ubicado por debajo.
A su vez, Boca decidió mantener el escudo contemporáneo de la institución en lugar de replicar exactamente el utilizado hace 25 años, una decisión que apunta a unir la historia del club con su imagen actual.
La camiseta es como un Dios ððð pic.twitter.com/f5Dlk2wb92— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 28, 2026
El contexto elegido para el estreno no parece casual. La nueva camiseta será utilizada esta misma noche en La Bombonera frente a Universidad Católica, en un encuentro decisivo para el futuro de Boca en la actual Copa Libertadores. El equipo dirigido por Claudio Úbeda está obligado a ganar para mantener vivas sus chances de clasificación a los octavos de final, por lo que el club apostó a apelar al peso simbólico de sus grandes noches continentales.
La movida también busca generar un impacto emocional en la hinchada, que atraviesa semanas de tensión luego de una serie de resultados irregulares. En definitiva, Boca eligió recordar una de sus épocas más gloriosas justo cuando más necesita reencontrarse con su identidad copera.