“Viajar en familia no significa estar todo el tiempo juntos”: el consejo de un experto para unas vacaciones placenteras

"Yo creo que lo primero, y lo que a las agencias nos encargamos de darnos el tiempo de escuchar a los pasajeros, va por ese lado. Ser sinceros y entender qué es lo que cada uno quiere buscar en el viaje y en el viaje con familia", señaló Ponce. Para el especialista, la clave está en diseñar una experiencia equilibrada, donde los padres puedan disfrutar de momentos solos y los niños también tengan actividades acordes a su edad.