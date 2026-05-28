“Viajar en familia no significa estar todo el tiempo juntos”: el consejo de un experto para unas vacaciones placenteras
Resumen para apurados
- El CEO de Alas Turismo, Franco Ponce, aconseja planificar viajes familiares con actividades individuales por edad para evitar tensiones y garantizar el disfrute de todos.
- La tensión al planificar por la diferencia de edad se supera hoy con destinos adaptados, como safaris en Sudáfrica o resorts brasileños con servicios exclusivos para niños.
- Esta tendencia marca un cambio de paradigma en el turismo: el éxito de las vacaciones familiares a futuro radica en equilibrar los momentos comunes con el espacio individual.
Las vacaciones en familia puede ser convertirse en un desafío. Las edades de los hijos y las actividades disponibles son algunos de los puntos que suelen generar tensión a la hora de planificar una escapada. Sin embargo, según explicó Franco Ponce, CEO de Alas Turismo, hoy existen destinos y servicios pensados especialmente para que el viaje sea una experiencia placentera para todos.
"Yo creo que lo primero, y lo que a las agencias nos encargamos de darnos el tiempo de escuchar a los pasajeros, va por ese lado. Ser sinceros y entender qué es lo que cada uno quiere buscar en el viaje y en el viaje con familia", señaló Ponce. Para el especialista, la clave está en diseñar una experiencia equilibrada, donde los padres puedan disfrutar de momentos solos y los niños también tengan actividades acordes a su edad.
Más allá de los clásicos como Disney, existen alternativas innovadoras: "Te cuento una experiencia que tuve hace unos meses atrás. Una familia que quería un viaje tranquilo para viajar con los chicos, y un mes después se terminó decidiendo y se fue a Sudáfrica a hacer un safari. Hay lugares así que están preparados para actividades de acuerdo a cada edad", señaló.
Sin necesidad de cruzar el océano, Brasil ofrece opciones como un hotel en Imbassaí, ubicado dentro de una reserva natural, que combina playa, fauna autóctona y actividades pensadas para toda la familia. También mencionó a Río de Janeiro, especialmente el barrio de Barra da Tijuca, donde hay hoteles con servicios exclusivos para niños y el Museo del Mañana, un espacio interactivo ideal para los más chicos.
Ponce remarcó un cambio de paradigma en el turismo familiar: "No significa viajar en familia estar todo el tiempo juntos, sino que tengan actividades para todas las familias, algunas en conjunto y algunas los chicos por separado. Porque los chicos y los papás a veces necesitan sus espacios".