Por qué la comida real es mejor que un suplemento, según la nutrición básica

La ciencia responsable indica que siempre es mejor que, lo que le falta al cuerpo, se lo busque en el plato, antes que en una pastilla. Los alimentos son variadísimos y aportan los nutrientes necesarios que son igual de variados. Sin embargo, hay momentos en los que el plato no da abasto y la transición es obligada. Dependiendo el estado de salud, la pastilla será el rescate para que después el plato vuelva a ser el protagonista absoluto.