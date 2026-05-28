Detienen en Tucumán a un joven con antecedentes, acusado de abusar de una nena de 12 años

Resumen para apurados
- La policía detuvo este miércoles a un joven de 21 años en Estación Aráoz, Tucumán, acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años a bordo de un colectivo.
- Tras la denuncia y descripción del padre de la víctima, la policía montó un cerco cerrojo. Al ser detenido, se constató que el sospechoso ya tenía antecedentes por abuso.
- La Unidad Fiscal de Integridad Sexual convalidó la detención del imputado. El caso reactiva la preocupación por la reincidencia de delincuentes con antecedentes de abuso.
En la localidad de Estación Aráoz, un operativo de la Policía de Tucumán culminó con la captura de un joven de 21 años, acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 12 a bordo de un colectivo. Según consta en la denuncia judicial, el hecho se registró el miércoles en horas de la siesta, entre las 13 y las 14 en el trayecto que la víctima realizaba desde el Instituto San Nicolás hacia su domicilio.
La resolución del caso tuvo un quiebre fundamental gracias a la desesperada e inmediata intervención del padre de la niña. El hombre no solo acudió a la comisaría a radicar la denuncia, sino que aportó datos filiatorios de extrema precisión sobre el atacante, describiendo que vestía completamente de negro, con un camperón y ojotas, y señalando de manera determinante que no se trataba de un vecino del barrio.
Lejos de quedarse de brazos cruzados, el padre realizó averiguaciones por su cuenta en la zona hasta confirmar que el sospechoso todavía deambulaba por las inmediaciones del pueblo, alertando rápidamente a los uniformados.
Con esa información precisa, las fuerzas de seguridad desplegaron un certero operativo de rastrillaje y un "dispositivo cerrojo" en puntos estratégicos. La maniobra policial dio resultados a los pocos minutos, cuando interceptaron en la vía pública a un sujeto cuyas prendas coincidían de forma idéntica con la descripción aportada. El sospechoso fue reducido de inmediato y trasladado a la dependencia policial.
Al ingresar sus datos en el sistema, los investigadores descubrieron que el detenido posee un frondoso prontuario penal que incluye múltiples causas agravadas. El dato más alarmante que arrojó el informe de antecedentes fue que el hombre ya contaba con una causa previa por el delito de abuso sexual, a pesar de lo cual no registraba pedidos de captura activos al momento de ser interceptado en la calle.
Finalmente, la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Violencia de Género, a cargo del auxiliar fiscal Juan Manuel Bilardi, convalidó formalmente la aprehensión del imputado y dispuso que sea sometido a los exámenes médicos de rigor antes de su alojamiento definitivo. En tanto, las actuaciones y el sumario judicial quedaron bajo la estricta supervisión del comisario Omar Orozco y la Unidad Regional Este.