Detienen en Tucumán a un joven con antecedentes, acusado de abusar de una nena de 12 años

En la localidad de Estación Aráoz, un operativo de la Policía de Tucumán culminó con la captura de un joven de 21 años, acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 12 a bordo de un colectivo. Según consta en la denuncia judicial, el hecho se registró el miércoles en horas de la siesta, entre las 13 y las 14 en el trayecto que la víctima realizaba desde el Instituto San Nicolás hacia su domicilio.