¿Por qué la Casa de Gobierno se iluminará de naranja el 30 de mayo?

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán iluminará de naranja la Casa de Gobierno el 30 de mayo por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, buscando concientizar sobre esta enfermedad.
- La esclerosis múltiple afecta a más de 1,8 millones de personas en el mundo. Sus síntomas, a menudo invisibles, dificultan el diagnóstico temprano de esta patología crónica.
- Esta campaña global busca reducir estigmas, visibilizar el impacto de la enfermedad y fomentar el apoyo institucional para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora cada 30 de mayo, el Gobierno de Tucumán anunció que la Casa de Gobierno se iluminará de color naranja como parte de una campaña internacional de concientización sobre esta enfermedad neurológica.
La iniciativa busca visibilizar una patología que afecta a más de 1,8 millones de personas en todo el mundo y que constituye uno de los principales desafíos de la neurología moderna, tanto por la complejidad de su diagnóstico como por la presencia de síntomas que, en muchos casos, no resultan evidentes a simple vista.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica e impredecible en la que el sistema inmunológico ataca la mielina, una estructura clave para la correcta transmisión de los impulsos nerviosos. Este proceso interfiere en la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo y suele manifestarse principalmente en adultos jóvenes, con mayor prevalencia en mujeres.
Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la fatiga persistente, las alteraciones visuales y las dificultades cognitivas. Sin embargo, la ausencia de signos visibles en muchos pacientes puede dificultar su detección temprana, lo que retrasa el acceso a un diagnóstico oportuno y al tratamiento adecuado.
En los últimos años, los avances científicos permitieron desarrollar terapias modificadoras de la enfermedad que lograron frenar la progresión del daño neurológico y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. No obstante, especialistas y organizaciones de pacientes coinciden en que el acompañamiento institucional sigue siendo clave para combatir la desinformación, reducir los estigmas sociales y promover una mayor inclusión.
La iluminación de edificios emblemáticos en color naranja se consolidó como una de las principales acciones de concientización a nivel global. A través de este gesto simbólico, se busca poner en agenda la realidad de la esclerosis múltiple, especialmente el impacto de los llamados “síntomas invisibles”, que afectan de manera significativa la vida cotidiana de los pacientes.
Además, la iniciativa representa un mensaje de apoyo a las personas diagnosticadas, sus familias y cuidadores, al tiempo que refuerza la importancia de fomentar la empatía social y el acceso a información confiable sobre esta enfermedad.