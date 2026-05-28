El Estado en negro: la dura crítica de Andrés Malamud sobre salarios ilegales y la “motosierra”

Resumen para apurados
- El politólogo Andrés Malamud criticó en Panorama Tucumano los salarios estatales ilegales y el ajuste fiscal, señalando que restan autoridad al Estado ante los privados.
- La crítica surge tras la admisión de un legislador sobre cobros en negro, una práctica que Malamud asegura que ocurre hace 40 años en toda la estructura pública del país.
- El analista advierte que recortar el Estado empeorará su funcionamiento y que pagar salarios ilegales le quita legitimidad para exigirle al sector privado cumplir la ley.
Durante la última emisión de Panorama Tucumano, el politólogo Andrés Malamud lanzó una de las críticas más contundentes contra el funcionamiento del Estado argentino al referirse a la precarización laboral y al pago de salarios “en negro” dentro de la propia estructura pública.
El momento se produjo luego de que el conductor Federico van Mameren recordara la frase de un legislador tucumano que había reconocido: “Me siento un narco por cobrar en negro”. A partir de allí, Malamud profundizó sobre una práctica que, según sostuvo, atraviesa desde hace décadas al Estado nacional y a las provincias.
“Si el Estado tiene que violar la ley para contratar funcionarios, ¿cómo le puede exigir a los privados que respeten la ley que el Estado está diseñando?”, sentenció el analista político, en una reflexión que rápidamente tomó repercusión.
Según explicó, el problema no se limita a casos aislados ni a una sola provincia. “Esto pasa en todo el país desde hace por lo menos 40 años”, afirmó, y agregó que la incapacidad estatal para pagar salarios competitivos derivó en mecanismos de contratación y compensaciones salariales fuera de los marcos legales.
“No son los legisladores nada más, es toda la estructura del Estado”, remarcó.
En ese contexto, Malamud también apuntó contra las políticas de ajuste basadas en el recorte indiscriminado del aparato estatal y cuestionó el discurso oficial sobre la denominada “motosierra”.
“Nos mienten cuando dicen que tienen que cerrar. En realidad lo que tienen es que operar al Estado para que funcione bien. Cortándole los miembros lo que hacen es que lo que te queda funcione peor, porque ahora ni siquiera camina”, expresó.
Para el politólogo, el problema central es que el Estado argentino acumuló durante décadas “capas geológicas de funcionarios”, lo que terminó generando un fuerte achatamiento salarial y múltiples distorsiones entre escalas y sectores.
“Si vos aumentás un estrato, está vinculado con otro estrato. Si le aumentás a los jueces, le aumentás a todos los empleados. Si le aumentás a los militares, ¿cómo no le vas a aumentar a la policía?”, ejemplificó.
Malamud sostuvo además que el fenómeno no es exclusivamente argentino y mencionó que varios países europeos enfrentan dificultades similares, aunque con diferencias sustanciales.
“Lo resuelven pagando mejores sueldos porque son menos vergonzantes y tienen más recursos. En Argentina, además de ser sueldos ineficientes, son sueldos ilegales”, concluyó.