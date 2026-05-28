Cardenales lanzó un programa integral para combatir consumos problemáticos, bullying y violencia en el deporte

Cardenales decidió dar un paso que excede ampliamente lo deportivo. Frente al crecimiento de problemáticas vinculadas al consumo de sustancias, el bullying, la violencia y el impacto de las pantallas en chicos y adolescentes, la institución lanzó oficialmente un programa integral de bienestar que apunta a contener, prevenir y acompañar a jugadores, entrenadores y familias. El presidente del club, Martín Bellomio, explicó que la iniciativa nació después de detectar situaciones que comenzaban a repetirse tanto en divisiones juveniles como en hockey y planteles superiores.