Qué pierde San Martín sin Alan Cisnero y qué alternativas maneja Andrés Yllana

La lesión de Alan Cisnero llegó en el peor momento posible para San Martín. No sólo porque el equipo atraviesa una etapa de dudas y dos derrotas consecutivas, sino también porque Andrés Yllana perderá a uno de los pocos futbolistas capaces de alterar partidos desde lo individual. El desgarro en el aductor derecho lo obligará a parar entre dos y tres semanas, por lo que el DT no podrá contar con él para visitar a Midland y probablemente tampoco para el cruce frente a Quilmes.