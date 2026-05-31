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Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla

Afirman que la visibilidad y el control son insuficientes. Los datos viajan a través de servicios externos sin la supervisión necesaria.

Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Check Point reveló este año que la rápida adopción global de IA superó la seguridad en la nube de las empresas, creando una brecha crítica por falta de infraestructura adecuada.
  • Aunque el 77% de las firmas actualizó su estrategia, solo el 26% tiene la arquitectura necesaria. Esto facilitó que el 78% sufriera incidentes por ciberataques potenciados con IA.
  • Expertos señalan que para mitigar riesgos futuros es urgente integrar la ciberseguridad desde el inicio en toda la infraestructura y el tiempo de ejecución de las cargas de IA.
Resumen generado con IA

Que la era de la Inteligencia Artificial (IA), revela una creciente desconexión entre la rápida adopción del modelo y la preparación en materia de seguridad es lo que arrojó el estudio de Check Point Software Technologies, pionera y líder mundial en soluciones de ciberseguridad. El informe de “Seguridad en la Nube 2026” indica que las organizaciones ya no solo tienen dificultades con la visibilidad, sino también con la gobernanza, el control y la aplicación de medidas en tiempo real.

La IA está transformando el comportamiento de los usuarios, la comunicación entre aplicaciones y los puntos de entrada de las amenazas al entorno. Este año, el 77 % de las organizaciones han actualizado su estrategia de seguridad en la nube en respuesta a la IA, pero solo el 26 % afirma contar con la arquitectura necesaria para implementarla. Esto revela una brecha de 51 puntos entre la intención y la capacidad.

Mientras tanto, los atacantes están utilizando herramientas de IA para acelerar el phishing (un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp o un SMS falso para robar datos personales), generar malware (programa informático destinado a dañar) y lanzar ataques maliciosos con mayor rapidez de la que pueden responder los modelos de seguridad tradicionales. El impacto ya es cuantificable: el 78 % de las organizaciones reportaron incidentes de seguridad relacionados con la IA, confirmados o sospechosos, durante el último año.

"El informe de ‘Seguridad en la Nube de 2026’ confirma lo que muchos profesionales de la seguridad ya intuían", afirmó Paul Barbosa, vicepresidente de Seguridad de Check Point Software Technologies. La adopción de la IA ha superado la arquitectura diseñada para gestionarla. 

Los agentes operan dentro de sistemas en tiempo real; los datos se mueven a través de servicios de IA externos, y la mayoría de las empresas aún carecen de la visibilidad y la supervisión necesarias para mantenerse al día. 

Tras el análisis de datos, la empresa considera que la seguridad debe integrarse en la arquitectura desde el principio. Desde la capa de infraestructura, pasando por la nube, y especialmente en tiempo de ejecución. La visibilidad, el control y la seguridad deben estar presentes en todas las capas en las que operarán las cargas de trabajo de IA.

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