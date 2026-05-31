Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla

Que la era de la Inteligencia Artificial (IA), revela una creciente desconexión entre la rápida adopción del modelo y la preparación en materia de seguridad es lo que arrojó el estudio de Check Point Software Technologies, pionera y líder mundial en soluciones de ciberseguridad. El informe de “Seguridad en la Nube 2026” indica que las organizaciones ya no solo tienen dificultades con la visibilidad, sino también con la gobernanza, el control y la aplicación de medidas en tiempo real.