LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación y a media mañana vas a poder disfrutar de “Conexión Play”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y Guillermo Monti, el ciclo le dará continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

"Conexión Play" refuerza la propuesta multiplataforma de LA GACETA y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero
1

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona
2

Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá
3

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

Jaldo, tras la reunión con Chahla y Acevedo: “Vamos a trabajar por la unidad del peronismo”
4

Jaldo, tras la reunión con Chahla y Acevedo: “Vamos a trabajar por la unidad del peronismo”

Tres para una fórmula peronista
5

Tres para una fórmula peronista

Ranking notas premium
Tucumán desapareció en el mapa de Milei
1

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
2

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
4

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Avance narco: con escuchar no alcanza
5

Avance narco: con escuchar no alcanza

Más Noticias
El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Tres para una fórmula peronista

Tres para una fórmula peronista

Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno

Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona

Empresarios fueron procesados por arrojar líquidos cloacales al río Gastona

Jaldo, tras la reunión con Chahla y Acevedo: “Vamos a trabajar por la unidad del peronismo”

Jaldo, tras la reunión con Chahla y Acevedo: “Vamos a trabajar por la unidad del peronismo”

Comentarios