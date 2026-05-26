Política

Milei tomó distancia de las críticas de la Iglesia: “Llamar terrorismo a las redes es un poco exagerado”

El Presidente le respondió al arzobispo García Cuerva tras su fuerte homilía en el Tedeum. Además, confirmó gestiones para que el Papa Francisco visite el país en noviembre.

JAVIER MILEI. El presidente de la Nación, en Casa Rosada.
JAVIER MILEI. El presidente de la Nación, en Casa Rosada. ARCHIVO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei desestimó en Buenos Aires las críticas de la Iglesia sobre el terrorismo de las redes, calificando el término de exagerado tras el Tedeum de mayo.
  • Durante el Tedeum del 25 de mayo, el arzobispo García Cuerva advirtió sobre este fenómeno. Milei respondió que la dinámica virtual es normal y minimizó la tensión con el clero.
  • El Gobierno busca capitalizar el diálogo con la Iglesia y confirmó gestiones de la Cancillería para concretar la histórica visita del Papa a la Argentina en noviembre próximo.
Resumen generado con IA

Javier Milei rompió el silencio tras el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien durante el Tedeum del 25 de mayo advirtió sobre un "terrorismo de las redes" que erosiona los vínculos sociales. Si bien el Presidente aseguró que no se sintió atacado, calificó la terminología del religioso como "exagerada". 

“Me parece que la palabra es un poco fuerte. El terrorismo es gente poniendo bombas o el Estado persiguiendo personas”, señaló el mandatario. No obstante, Milei valoró el gesto de la Iglesia de intentar mediar en el debate público. “Abre un diálogo y un debate que me parece súper valioso; lo hace desde su posición y es entendible”, afirmó.

Respecto a la dinámica en plataformas como X (antes Twitter), el libertario minimizó el impacto de los cruces virtuales. “Si a uno no le gusta la lógica de la red, se baja. No me parece tan problemático que la gente diga lo que piensa”, remarcó. 

Según su visión, el foco debe estar en los ataques de quienes "no quieren que las cosas cambien" ante el giro de 180 grados que propone su gestión.

Gestiones por el Papa

En el plano diplomático, el jefe de Estado confirmó que la Cancillería mantiene conversaciones activas para concretar la visita de León XIV a la Argentina. El objetivo del Gobierno es que el Sumo Pontífice arribe al país en noviembre, lo que marcaría su primer regreso a la patria desde que fue elegido Papa.

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