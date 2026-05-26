Milei tomó distancia de las críticas de la Iglesia: “Llamar terrorismo a las redes es un poco exagerado”

“Me parece que la palabra es un poco fuerte. El terrorismo es gente poniendo bombas o el Estado persiguiendo personas”, señaló el mandatario. No obstante, Milei valoró el gesto de la Iglesia de intentar mediar en el debate público. “Abre un diálogo y un debate que me parece súper valioso; lo hace desde su posición y es entendible”, afirmó.