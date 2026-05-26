Álbum Virtual del Mundial 2026: 10 códigos para conseguir sobres gratis y cómo canjearlos paso a paso

Resumen para apurados
- Panini lanzó hoy a nivel global un reto en su app del Álbum Virtual del Mundial 2026 para que los usuarios obtengan sobres gratis canjeando diez códigos promocionales activos.
- Los usuarios deben activar el reto en la aplicación, ingresar los códigos específicos y escanear un sobre físico o portada del álbum de Panini para recibir las recompensas.
- Esta iniciativa consolida la transición digital del coleccionismo futbolístico, impulsando la interacción diaria y la fidelización de los fanáticos de cara al Mundial 2026.
El Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó a jugarse entre los fanáticos del coleccionismo digital. Panini lanzó un nuevo desafío para el Álbum Virtual del Mundial 2026 que permite obtener sobres gratis al completar una serie de requisitos.
El reto consiste en introducir 10 códigos promocionales y escanear una portada de álbum físico o un sobre oficial Panini. Como recompensa, los usuarios reciben dos sobres digitales gratuitos para seguir completando la colección.
Cuáles son los códigos para conseguir sobres gratis en el Álbum Virtual del Mundial 2026
Estos son algunos de los códigos promocionales activos que pueden utilizarse actualmente:
ALBUMPANINI26
ALLTHEFEELS
COCACOLAFANS
FIFA2026PLAY
GIFTWC26PACK
PANINICOLLECT
PLAYWC26NOW
COKEPANINI26
PANINIFWC26
ALLTHEFEELS26
FEELITALL26
MAILWC26GIFT
COKEFWC26
WC26PANIAPP
Cómo participar del reto semanal de Panini
Para que los códigos cuenten dentro del desafío, primero es necesario activar el reto desde la sección correspondiente del álbum virtual.
Paso a paso
Ingresar al Álbum Virtual del Mundial 2026
Ir a la sección “Retos”
Presionar “Participar de este reto”
Introducir 10 códigos promocionales
Escanear un sobre físico o portada del álbum Panini
Reclamar los dos sobres digitales gratis
Cómo canjear los códigos promocionales
El procedimiento puede hacerse directamente desde la aplicación oficial del álbum virtual.
Cómo ingresar los códigos
Abrir la app del Álbum Virtual
Entrar al apartado “Código Promocional”
Escribir el código manualmente o escanear el QR
Confirmar el canje
Una vez validado, aparecerá una animación con confeti y un sobre digital indicando que la recompensa fue acreditada correctamente.
Qué son los códigos de un solo uso
Además de los códigos públicos, existen otros códigos promocionales exclusivos que solo pueden utilizarse una vez por cuenta.
Estos suelen encontrarse:
En sobres físicos de figuritas
En promociones especiales
En etiquetas de productos asociados, como bebidas de Coca-Cola
Una vez canjeados, quedan automáticamente desactivados y no pueden reutilizarse en otra cuenta.
Cómo conseguir más sobres gratis todos los días
Los usuarios también pueden sumar recompensas diarias participando en desafíos semanales, escaneando sobres físicos y utilizando códigos promocionales nuevos publicados por Panini y sus marcas asociadas.
Además, el sistema del álbum virtual permite intercambiar figuritas digitales, completar misiones y desbloquear paquetes adicionales mediante eventos especiales dentro de la aplicación.