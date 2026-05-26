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Álbum Virtual del Mundial 2026: 10 códigos para conseguir sobres gratis y cómo canjearlos paso a paso

Panini lanzó un nuevo reto semanal para el álbum virtual del Mundial 2026. Qué códigos funcionan hoy y cómo obtener dos sobres digitales gratis.

Álbum Virtual del Mundial 2026: 10 códigos para conseguir sobres gratis y cómo canjearlos paso a paso
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Panini lanzó hoy a nivel global un reto en su app del Álbum Virtual del Mundial 2026 para que los usuarios obtengan sobres gratis canjeando diez códigos promocionales activos.
  • Los usuarios deben activar el reto en la aplicación, ingresar los códigos específicos y escanear un sobre físico o portada del álbum de Panini para recibir las recompensas.
  • Esta iniciativa consolida la transición digital del coleccionismo futbolístico, impulsando la interacción diaria y la fidelización de los fanáticos de cara al Mundial 2026.
Resumen generado con IA

El Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó a jugarse entre los fanáticos del coleccionismo digital. Panini lanzó un nuevo desafío para el Álbum Virtual del Mundial 2026 que permite obtener sobres gratis al completar una serie de requisitos.

El reto consiste en introducir 10 códigos promocionales y escanear una portada de álbum físico o un sobre oficial Panini. Como recompensa, los usuarios reciben dos sobres digitales gratuitos para seguir completando la colección.

Cuáles son los códigos para conseguir sobres gratis en el Álbum Virtual del Mundial 2026

Estos son algunos de los códigos promocionales activos que pueden utilizarse actualmente:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

Cómo participar del reto semanal de Panini

Para que los códigos cuenten dentro del desafío, primero es necesario activar el reto desde la sección correspondiente del álbum virtual.

Paso a paso

Ingresar al Álbum Virtual del Mundial 2026

Ir a la sección “Retos”

Presionar “Participar de este reto”

Introducir 10 códigos promocionales

Escanear un sobre físico o portada del álbum Panini

Reclamar los dos sobres digitales gratis

Cómo canjear los códigos promocionales

El procedimiento puede hacerse directamente desde la aplicación oficial del álbum virtual.

Cómo ingresar los códigos

Abrir la app del Álbum Virtual

Entrar al apartado “Código Promocional”

Escribir el código manualmente o escanear el QR

Confirmar el canje

Una vez validado, aparecerá una animación con confeti y un sobre digital indicando que la recompensa fue acreditada correctamente.

Qué son los códigos de un solo uso

Además de los códigos públicos, existen otros códigos promocionales exclusivos que solo pueden utilizarse una vez por cuenta.

Estos suelen encontrarse:

En sobres físicos de figuritas

En promociones especiales

En etiquetas de productos asociados, como bebidas de Coca-Cola

Una vez canjeados, quedan automáticamente desactivados y no pueden reutilizarse en otra cuenta.

Cómo conseguir más sobres gratis todos los días

Los usuarios también pueden sumar recompensas diarias participando en desafíos semanales, escaneando sobres físicos y utilizando códigos promocionales nuevos publicados por Panini y sus marcas asociadas.

Además, el sistema del álbum virtual permite intercambiar figuritas digitales, completar misiones y desbloquear paquetes adicionales mediante eventos especiales dentro de la aplicación.

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