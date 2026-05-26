Agustín Giay se suma a la Selección y crecen sus chances de meterse en la lista de Scaloni para el Mundial 2026

La convocatoria de Giay se suma a la de otros futbolistas que participarán de los amistosos previos ante Honduras e Islandia, como Tomás Aranda, Joaquín Freitas, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Santiago Beltrán y Nicolás Capaldo. Sin embargo, el lateral cuenta con un detalle importante que lo diferencia de varios de ellos: ya debutó en la Selección.