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Agustín Giay se suma a la Selección y crecen sus chances de meterse en la lista de Scaloni para el Mundial 2026

El lateral de Palmeiras viajará para los amistosos previos ante Honduras e Islandia y aparece como una alternativa concreta ante las dudas físicas de Gonzalo Montiel.

Agustín Giay disputó el Mundial Sub-20 2023 con Argentina.
Agustín Giay disputó el Mundial Sub-20 2023 con Argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Lionel Scaloni convocó al defensor Agustín Giay a la Selección Argentina para disputar amistosos previos y pelear un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026.
  • Giay, de gran presente en Palmeiras, se perfila como alternativa ante las dudas físicas de Montiel y Molina. El lateral de 22 años ya debutó anteriormente con la Mayor.
  • Scaloni afirmó que Giay podría integrar la lista de 26 para el Mundial. Su regularidad en Brasil lo posiciona como una opción real ante imprevistos físicos en el plantel.
Resumen generado con IA

Agustín Giay se convirtió en un nuevo nombre a seguir en la previa del Mundial 2026. El lateral derecho de Palmeiras fue convocado por Lionel Scaloni para sumarse a la gira de amistosos de la Selección y sus posibilidades de meterse en la lista definitiva empezaron a crecer.

El surgido en San Lorenzo viajará este jueves junto a José López, una vez que Palmeiras cierre su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Junior de Colombia.

La convocatoria de Giay se suma a la de otros futbolistas que participarán de los amistosos previos ante Honduras e Islandia, como Tomás Aranda, Joaquín Freitas, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Santiago Beltrán y Nicolás Capaldo. Sin embargo, el lateral cuenta con un detalle importante que lo diferencia de varios de ellos: ya debutó en la Selección.

El defensor de 22 años había sido convocado anteriormente para los amistosos frente a Mauritania y Zambia, justamente cuando Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Allí sumó sus primeros minutos con la Mayor al ingresar en el segundo tiempo en reemplazo de Nahuel Molina.

Además, Giay llega respaldado por continuidad y rendimiento. En la temporada disputó 15 de los 17 partidos de Palmeiras en el Brasileirao y también estuvo presente en los cinco encuentros de la fase de grupos de la Libertadores, algo que el cuerpo técnico argentino valora especialmente en esta etapa previa al Mundial.

Su situación también aparece favorecida por el contexto físico de los laterales derechos de la Selección. Tanto Molina como Montiel arrastran molestias y eso abrió una puerta inesperada para futbolistas que venían siendo observados desde atrás.

De hecho, el propio Scaloni habló públicamente sobre las posibilidades de Giay y de Nicolás Capaldo de meterse en la nómina definitiva.

“Están Giay y Capaldo, que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar, incluso en la lista de 26, por qué no”, aseguró el entrenador campeón del mundo.

Aunque después dejó en claro que parte de estas convocatorias también funcionan como respaldo ante cualquier imprevisto físico de último momento.

“Más allá de que sean chicos jóvenes y pensando en futuro, nosotros todo lo que hacemos es pensando en que nos pueden aportar en caso de que pase algo después de que se cierre la primera lista y hasta el primer partido, que tenemos tiempo para poder cambiar”, explicó.

La frase dejó abierta una posibilidad concreta. Porque si bien Giay hoy no aparece entre los nombres fijos para el Mundial, sí parece haberse ganado un lugar importante dentro de las alternativas inmediatas del cuerpo técnico.

Y en una lista marcada por lesiones, dudas físicas y decisiones de último momento, eso puede terminar siendo decisivo.

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