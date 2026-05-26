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Giuliano Simeone contó los consejos que le dio el “Cholo” en la previa al Mundial 2026

El extremo de Atlético de Madrid arribó a Ezeiza para incorporarse a los entrenamientos de la Selección Argentina y aseguró que vive con expectativa la definición de la nómina definitiva para la Copa del Mundo.

Giuliano Simeone contó los consejos que le dio el “Cholo” en la previa al Mundial 2026
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Giuliano Simeone arribó este lunes a Ezeiza para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina en el predio de Lionel Messi con miras al Mundial 2026.
  • El delantero de Atlético de Madrid busca un lugar en la lista de Scaloni tras consolidarse en Europa, respaldado por los consejos familiares de su padre, Diego Simeone.
  • La presencia del atacante intensifica la competencia por los cupos definitivos de la Selección, perfilándose como una de las variantes jóvenes para el recambio generacional.
Resumen generado con IA

Giuliano Simeone ya está en Argentina. El delantero de Atlético de Madrid arribó este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para sumarse a los entrenamientos de la Selección en la previa del Mundial 2026.

El extremo de 23 años se incorporará al predio Lionel Messi bajo las órdenes de Lionel Scaloni mientras espera conocer si finalmente integrará la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo.

“A ver qué deciden... acá estamos para entrenar y a ver qué toca”, expresó Giuliano apenas llegó al país.

El futbolista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera después de consolidarse en el fútbol europeo y ahora busca aprovechar la oportunidad para ganarse un lugar dentro de la nómina final del seleccionado campeón del mundo.

Además, fue consultado sobre cuáles considera que son las selecciones más fuertes de cara al Mundial y no dudó en mencionar a varios candidatos europeos.

“Hay un montón de buenas selecciones... España, Francia, Inglaterra”, señaló.

Durante su llegada también hubo espacio para hablar de Diego Simeone, su padre y actual entrenador de Atlético de Madrid. El “Cholo”, además, sabe perfectamente lo que significa disputar un Mundial: jugó las ediciones de 1994, 1998 y 2002 con la Selección Argentina.

Sin embargo, Giuliano aclaró que las charlas previas se dieron más desde el lado familiar que futbolístico.

“¿Cómo me va a dar consejos? Como cualquier papá que da a un hijo. Jugó tres mundiales”, comentó entre sonrisas.

Ahora, el delantero intentará aprovechar cada entrenamiento y cada minuto en la concentración para convencer definitivamente a Scaloni. Mientras tanto, espera por el momento más importante: el anuncio de la lista definitiva para el Mundial 2026.

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