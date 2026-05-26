Calendario Anses: cuánto cobran las Becas Progresar y cómo saber si aprobaron la inscripción

Resumen para apurados
- ANSES confirmó en Argentina que en mayo de 2026 las Becas Progresar mantendrán su monto congelado en $35.000 para garantizar la continuidad del programa educativo.
- Los alumnos recibirán $28.000 netos por la retención del 20%. El estado de aprobación se puede consultar en la plataforma Mi ANSES, mientras se regularizan deudas de 2025.
- Sin aumentos frente a la inflación, el congelamiento de la beca tensiona el presupuesto estudiantil, mientras se define el total de beneficiarios aprobados para el ciclo 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos de las Becas Progresar correspondientes a mayo de 2026 y ratificó que no habrá aumentos en el programa educativo durante este mes.
De esta manera, los beneficiarios continuarán cobrando los mismos valores vigentes desde 2025, mientras ANSES avanza con la aprobación de nuevas solicitudes y la regularización de pagos pendientes.
Cuánto cobran las Becas Progresar en mayo 2026
Según informó el organismo junto al Ministerio de Capital Humano, el monto bruto mensual de las Becas Progresar seguirá siendo de $35.000.
Sin embargo, no todos los estudiantes reciben el total de manera inmediata. En varias líneas del programa, ANSES retiene el 20% del beneficio hasta que el alumno acredite regularidad académica.
Por ese motivo:
Monto total de la beca: $35.000
Pago mensual con retención: $28.000
Monto retenido: $7.000
Ese porcentaje retenido se liquida posteriormente una vez presentada la documentación correspondiente.
Quiénes cobran el total y quiénes tienen retención
La retención del 20% alcanza principalmente a beneficiarios de:
Progresar Obligatorio
Algunos estudiantes de Progresar Superior
En cambio, determinadas líneas específicas pueden percibir el monto completo según las condiciones del programa y el cumplimiento de requisitos académicos.
Cómo saber si aprobaron tu solicitud de Becas Progresar
Muchos estudiantes ya comenzaron a recibir la confirmación de aprobación para el ciclo lectivo 2026.
Para consultar el estado de la inscripción, ANSES habilitó distintas vías oficiales:
Paso a paso para consultar si fuiste aprobado
Ingresar a Mi ANSES
Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Entrar al apartado “Becas Progresar”
Verificar el estado de la solicitud
También puede realizarse la consulta desde la aplicación Mi Argentina.
Qué líneas de Becas Progresar siguen vigentes
El programa mantiene distintas categorías destinadas a estudiantes de diferentes niveles educativos:
Progresar Obligatorio
Dirigido a jóvenes que buscan finalizar la escuela primaria o secundaria.
Progresar Superior
Orientado a estudiantes terciarios y universitarios.
Progresar Enfermería
Destinado a quienes cursan la carrera de enfermería.
Progresar Trabajo y Formación Profesional
Para cursos de capacitación laboral y formación profesional.
Calendario ANSES: qué pasa con los pagos pendientes
ANSES informó además que continúa trabajando en la regularización de pagos adeudados correspondientes al ciclo lectivo 2025.
En paralelo, durante mayo seguirán publicándose nuevas aprobaciones y actualizaciones de inscripción para quienes realizaron el trámite este año.
Desde el organismo recomendaron revisar periódicamente los canales oficiales para verificar novedades sobre fechas de cobro, documentación pendiente y estado del beneficio.