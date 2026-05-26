Anses oficializó los valores de las Becas Progresar: cuánto cobran los estudiantes en mayo 2026

¿Cómo funciona la retención del 20% mensual?

Las reglas del subsidio educativo establecen un control de asistencia que afecta los cobros mensuales. De la suma bruta total de $35.000, la Anses aplica una retención fija del 20%, lo que representa un descuento mensual de $7.000. Esta medida rige de forma obligatoria para todos los alumnos del nivel obligatorio, mientras que en el nivel superior afecta exclusivamente a quienes cursan su primer año bajo este beneficio estatal. De este modo, el ingreso neto directo percibido cada mes se sitúa en $28.000.