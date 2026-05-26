Anses oficializó los valores de las Becas Progresar: cuánto cobran los estudiantes en mayo 2026
Mientras la Anses confirmó el calendario de pagos de mayo de 2026 y aplicó aumentos para jubilados y asignaciones, miles de estudiantes esperan definiciones sobre una posible actualización en los montos de las Becas Progresar. También avanzan las validaciones y revisiones de solicitudes para el nuevo ciclo lectivo.
Resumen para apurados
- En mayo de 2026, la Anses oficializó en Argentina que el monto de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 brutos, sin los aumentos esperados por los estudiantes.
- A diferencia de jubilaciones que subieron 3,4%, estas becas siguen congeladas. Los alumnos reciben $28.000 netos por la retención del 20%, mientras se procesan las vacantes 2026.
- El congelamiento del beneficio presiona el presupuesto de los estudiantes ante la inflación. El cobro del 20% retenido dependerá de que acrediten la regularidad escolar futura.
La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó el calendario de liquidaciones fijado para mayo de 2026. Ante este escenario, los estudiantes inscritos en las Becas Progresar aguardaban con expectativa el anuncio de incrementos orientados a mitigar los costos de traslado, bibliografía y elementos didácticos necesarios para el cursado.
La incertidumbre dentro del sector educativo creció significativamente tras la confirmación, por parte del organismo, de una actualización del 3,4% por movilidad. Esta medida impactó directamente en los haberes de jubilados, pensionados y en los beneficiarios del Sistema de Asignaciones Familiares (Suaf), dejando en duda el destino de los montos destinados a los estudiantes.
Estado de las solicitudes para el ciclo 2026
A pesar de sostener el congelamiento en los montos generales, la Anses procedió con regularizaciones fundamentales para el sector beneficiario. Durante la jornada del viernes 22 de mayo, el organismo efectuó el pago de haberes atrasados, un desembolso que contempló los montos pendientes derivados de las validaciones correspondientes al ciclo lectivo 2025.
Al mismo tiempo, la plataforma informática inició el procesamiento y cruce de datos de los postulantes registrados para el ciclo lectivo 2026. Actualmente, un alto porcentaje de aspirantes ya revisa el estado de su gestión a distancia, dado que las solicitudes aprobadas figuran en el portal oficial de las Becas Progresar mediante el acceso con usuario o a través de la plataforma Mi Argentina.
¿Cómo funciona la retención del 20% mensual?
Las reglas del subsidio educativo establecen un control de asistencia que afecta los cobros mensuales. De la suma bruta total de $35.000, la Anses aplica una retención fija del 20%, lo que representa un descuento mensual de $7.000. Esta medida rige de forma obligatoria para todos los alumnos del nivel obligatorio, mientras que en el nivel superior afecta exclusivamente a quienes cursan su primer año bajo este beneficio estatal. De este modo, el ingreso neto directo percibido cada mes se sitúa en $28.000.
El dinero retenido se acumula en las cuentas de la seguridad social y la Anses lo libera en un único pago anual. Esta devolución ocurre tras la presentación de los formularios institucionales que acreditan formalmente la regularidad escolar del estudiante.