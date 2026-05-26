Franco Colapinto brilló en Canadá, logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y fue elegido el mejor piloto del fin de semana

La dimensión de lo conseguido por Alpine también quedó reflejada en otro dato fuerte: con Colapinto y Gasly dentro del Top 10 anual, la escudería francesa se convirtió en uno de los pocos equipos con sus dos pilotos entre los mejores del campeonato según el Power Ranking. Solo Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Ferrari comparten esa estadística, incluso por encima de McLaren Formula 1 Team.