Franco Colapinto brilló en Canadá, logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y fue elegido el mejor piloto del fin de semana
El argentino terminó sexto en Montreal, sumó sus primeros ocho puntos con Alpine y recibió la nota más alta del Power Ranking junto a Lewis Hamilton. Su actuación generó elogios unánimes dentro y fuera de la categoría.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto logró su mejor resultado en la F1 al finalizar sexto con Alpine este fin de semana en el GP de Canadá tras una destacada remontada desde el décimo puesto.
- El argentino avanzó cuatro posiciones en Montreal y recibió un 9.2 en el Power Ranking oficial, la calificación más alta de la jornada compartida con el piloto Lewis Hamilton.
- A sus 23 años, el piloto se consolida como una realidad en la categoría, mientras que Alpine logra posicionar a sus dos corredores dentro del selecto 'Top 10' del ranking anual.
Franco Colapinto vivió en el Gran Premio de Canadá el mejor fin de semana de su carrera en la Fórmula 1. El piloto argentino terminó sexto en el Circuito Gilles Villeneuve, consiguió su mejor resultado histórico en la máxima categoría y además fue elegido como el mejor piloto de la fecha por los especialistas de la categoría.
El corredor de Alpine sumó ocho puntos tras una carrera impecable en Montreal y confirmó definitivamente su crecimiento dentro de la parrilla.
Después de clasificar a la Q3 y largar desde la décima posición, Colapinto avanzó cuatro lugares durante la competencia y cerró una actuación que fue destacada tanto por la Fórmula 1 como por la prensa internacional.
El impacto fue todavía mayor porque Alpine completó uno de sus mejores fines de semana de la temporada. Pierre Gasly terminó octavo y la escudería francesa volvió a sumar fuerte con sus dos autos, algo que no conseguía desde hacía tiempo.
La actuación del argentino fue reconocida oficialmente en el Power Ranking, la evaluación que realiza la Fórmula 1 a través de cinco expertos que califican exclusivamente el rendimiento de los pilotos sin tener en cuenta el nivel del auto.
Allí, Colapinto recibió un 9.2, la nota más alta de toda la fecha, compartiendo el primer puesto con Lewis Hamilton, actual piloto de Scuderia Ferrari.
Gracias a esa puntuación, el argentino mejoró notablemente su promedio anual: pasó de 7.2 a 7.6 y escaló del noveno al sexto lugar en el ranking general de la temporada.
La dimensión de lo conseguido por Alpine también quedó reflejada en otro dato fuerte: con Colapinto y Gasly dentro del Top 10 anual, la escudería francesa se convirtió en uno de los pocos equipos con sus dos pilotos entre los mejores del campeonato según el Power Ranking. Solo Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Ferrari comparten esa estadística, incluso por encima de McLaren Formula 1 Team.
Después de la carrera, Colapinto mostró toda su felicidad por el resultado.
“Me llevo los puntos. Doble puntos para el equipo otra vez, sextos y octavos es muy bueno. Muy feliz”, expresó el argentino.
Dentro del equipo también llegaron rápidamente los elogios. Steve Nielsen destacó especialmente la regularidad que viene mostrando el piloto argentino.
“Lo hizo bien en Miami y volvió a hacerlo bien aquí. Ojalá siga así por mucho tiempo”, afirmó.
Gasly, por su parte, también celebró el trabajo de su compañero: “Enhorabuena a Franco, que ha conseguido su mejor resultado en la F1”.
La prensa internacional directamente calificó la actuación de Colapinto como “implacable”, en una carrera donde mostró ritmo, madurez y capacidad para sostener la presión en un circuito históricamente complejo.
Incluso hubo tiempo para un momento de tensión durante la competencia. En medio de una maniobra exigida, el argentino lanzó por radio un preocupado: “Idiota, choqué”. Sin embargo, el incidente no pasó a mayores y pudo continuar hasta completar una actuación memorable.
Con apenas 23 años, Colapinto empieza a consolidarse definitivamente dentro de la Fórmula 1. Y en Canadá dio un paso enorme: ya no es solo una promesa argentina, sino uno de los nombres más destacados del presente de la categoría.