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Cavani no jugará ante Universidad Católica y preocupa en Boca

El delantero uruguayo sufrió una nueva molestia lumbar durante la práctica del lunes y no será concentrado para el partido decisivo de este jueves.

Cavani sigue con molestias y no podrá jugar frente a Universidad Católica.
Cavani sigue con molestias y no podrá jugar frente a Universidad Católica.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Edinson Cavani quedó descartado en Boca para el partido clave de este jueves ante Universidad Católica por la Libertadores tras sufrir una recaída de su lesión lumbar en Ezeiza.
  • El uruguayo sufrió molestias tras entrenar solo 15 minutos el lunes. Con Miguel Merentiel también afectado por una lesión, Zeballos y Giménez formarán la delantera de Boca.
  • La ausencia del uruguayo debilita a Boca en un duelo límite de Copa Libertadores, lo que obliga a depender de delanteros alternativos para definir su continuidad en el torneo.
Resumen generado con IA

Edinson Cavani no estará disponible para el partido más importante del semestre de Boca. El delantero quedó afuera de la lista de concentrados para enfrentar este jueves a Universidad Católica por la Copa Libertadores luego de sufrir un retroceso en su recuperación física.

El uruguayo arrastra desde hace semanas una lesión lumbar y, aunque venía entrenándose junto al grupo, volvió a sentir dolor durante la práctica del lunes en Ezeiza. Según trascendió, Cavani apenas pudo completar 15 minutos de actividad antes de abandonar el entrenamiento por una fuerte molestia.

La idea inicial de Claudio Úbeda era contar con el “Matador” al menos en el banco de suplentes para el duelo decisivo ante el conjunto chileno. Sin embargo, la recaída modificó completamente el panorama y finalmente el delantero ni siquiera concentrará.

De esta manera, Cavani verá desde la platea un encuentro clave para el futuro de Boca en la Libertadores.

La situación ofensiva del equipo se volvió todavía más delicada porque Miguel Merentiel también arrastra una pequeña lesión muscular. A diferencia de Cavani, el atacante sí forma parte de la lista de concentrados y el cuerpo técnico lo esperará hasta último momento para evaluar si puede ocupar un lugar en el banco.

Ante este escenario, Boca ya tiene definida la dupla ofensiva titular para enfrentar a Universidad Católica: Exequiel Zeballos y Milton Giménez serán los encargados de liderar el ataque en un partido donde el equipo se juega gran parte de su temporada.

La baja de Cavani representa un golpe sensible para Boca no solo por la jerarquía y experiencia del uruguayo, sino también porque se trata de un encuentro límite en el plano continental. Y justo cuando el equipo necesitaba recuperar a uno de sus referentes, el físico volvió a jugarle una mala pasada al goleador.

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