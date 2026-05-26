¿Se despide el “Changuito”? Boca prepara la venta de Zeballos y Napoli avanza por su fichaje

La situación contractual llegó a un punto límite. Desde el "Xeneize" consideran inviable arriesgarse a perder sin ingresos a uno de los futbolistas más valiosos surgidos de las inferiores en los últimos años. Por eso, pese a que la cláusula de rescisión del atacante está fijada en 15 millones de euros, el club estaría dispuesto a aceptar una propuesta cercana a los 10 o 12 millones para concretar la transferencia ahora.