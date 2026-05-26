Reflotan la iniciativa para crear un Súper IVA para las provincias

La reforma impositiva sigue en pie, pero no a la velocidad que quisiera la administración del presidente Javier Milei. El Gobierno dio más indicios de que está dispuesto a retocar el esquema tributario, como lo hizo, en los últimos días, con la baja de las retenciones a las exportaciones del agro. Desde el Ministerio de Economía, a su vez, se hizo un llamado para que gobernadores e intendentes de todo el país revisen el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales a las ventas. El planteo es pertinente ya que las distorsiones en el sistema tributario están entre los principales factores que quitan competitividad a la producción nacional, indica el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). También es correcto asumir que la reforma tributaria es un desafío que debe ser abordado con un acuerdo entre los tres niveles de gobierno. Acciones puntuales, como alguna baja de impuestos, son un alivio y un buen gesto, pero no la solución, expresa.