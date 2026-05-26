Gran jornada argentina en Roland Garros: cuatro triunfos en singles y festejo de Zeballos en dobles

Más tarde llegó uno de los duelos argentinos del día. Román Burruchaga derrotó a Sebastián Báez en un partido que terminó con retiro. Báez había arrancado mejor y se llevó el primer set por 6-2, pero Burruchaga reaccionó, ganó 7-5 y 6-2 los siguientes parciales y terminó beneficiándose por el walkover cuando el marcador estaba 2-0 en el cuarto set.