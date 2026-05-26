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Gran jornada argentina en Roland Garros: cuatro triunfos en singles y festejo de Zeballos en dobles

Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino. Además, Horacio Zeballos debutó con victoria en dobles junto al español Marcel Granollers.

Juan Manuel Cerúndolo.
Juan Manuel Cerúndolo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los argentinos Díaz Acosta, Burruchaga, J.M. Cerúndolo, Comesaña y Zeballos ganaron hoy en el debut de Roland Garros en París, logrando un pase clave a la segunda ronda.
  • Los triunfos en singles incluyeron la victoria de Burruchaga por retiro de Báez, mientras que Zeballos, número dos del mundo, debutó con éxito junto a Marcel Granollers.
  • Los clasificados buscan avanzar en un Roland Garros marcado por la tensión extradeportiva, debido a reclamos económicos de los tenistas y amenazas de boicot al torneo.
Resumen generado con IA

Roland Garros tuvo una jornada muy positiva para el tenis argentino hoy, con cuatro victorias en el cuadro masculino de singles y otro festejo importante en dobles.

El primero en salir a la cancha fue Facundo Díaz Acosta, que mostró un nivel sólido para superar al chino Zhizhen Zhang por 6-1, 6-4 y 6-3 en sets corridos y avanzar sin sobresaltos a la segunda ronda del Grand Slam.

Más tarde llegó uno de los duelos argentinos del día. Román Burruchaga derrotó a Sebastián Báez en un partido que terminó con retiro. Báez había arrancado mejor y se llevó el primer set por 6-2, pero Burruchaga reaccionó, ganó 7-5 y 6-2 los siguientes parciales y terminó beneficiándose por el walkover cuando el marcador estaba 2-0 en el cuarto set.

También hubo una gran actuación de Juan Manuel Cerúndolo, que eliminó al británico Jacob Fearnley por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7) en un encuentro muy disputado en los dos últimos parciales.

La jornada perfecta para los argentinos en singles la completó Francisco Comesaña, quien venció al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4) tras imponerse en tres sets muy cerrados.

En dobles también hubo festejo argentino. Horacio Zeballos, actual número 2 del mundo en la especialidad, debutó con triunfo junto al español Marcel Granollers. La dupla superó con autoridad a Marcos Giron y Márton Fucsovics por 6-3 y 6-2.

No todas fueron buenas noticias para la delegación argentina. Francisco Cerúndolo y Mariano Kestelboim quedaron eliminados en la primera ronda del dobles tras caer por 5-7 y 2-6 contra Michael Venus y Yuki Bhambri.

El segundo Grand Slam de la temporada se disputa desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio en el Stade Roland-Garros de París y atraviesa un contexto particular. El torneo se desarrolla bajo amenazas de boicot y con conferencias de prensa limitadas a apenas 15 minutos por reclamos económicos impulsados por los propios tenistas.

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