Jugó en el ascenso, atraviesa un gran presente en River y ahora fue convocado por Scaloni en la previa al Mundial 2026

Hace apenas tres años, Joaquín Freitas recorría el predio Lionel Andrés Messi como una de las promesas de la Selección Sub 20 del Ascenso. Tenía apenas 16 años, jugaba en Acassuso y acababa de debutar en Primera frente a Chacarita Juniors en la cancha de Deportivo Armenio. En aquel momento, compartir entrenamientos con juveniles de distintas categorías ya parecía un sueño enorme. Hoy, la historia cambió por completo. Freitas fue convocado por Lionel Scaloni para integrar la gira de amistosos que la Selección disputará frente a Honduras e Islandia antes del Mundial 2026.