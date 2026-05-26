Jugó en el ascenso, atraviesa un gran presente en River y ahora fue convocado por Scaloni en la previa al Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni convocó a Joaquín Freitas, delantero de River surgido en el ascenso, para disputar los amistosos de la Selección Argentina en EE. UU. previos al Mundial 2026.
- Freitas se formó en Acassuso y debutó a los 16 años. Tras quedar fuera de la pretemporada de River con Gallardo, se ganó un puesto en primera gracias a su entrega y goles.
- El salto a la Selección mayor junto a Lionel Messi representa la consagración de su esfuerzo y lo posiciona como una pieza clave para la renovación de cara al Mundial 2030.
Hace apenas tres años, Joaquín Freitas recorría el predio Lionel Andrés Messi como una de las promesas de la Selección Sub 20 del Ascenso. Tenía apenas 16 años, jugaba en Acassuso y acababa de debutar en Primera frente a Chacarita Juniors en la cancha de Deportivo Armenio. En aquel momento, compartir entrenamientos con juveniles de distintas categorías ya parecía un sueño enorme. Hoy, la historia cambió por completo. Freitas fue convocado por Lionel Scaloni para integrar la gira de amistosos que la Selección disputará frente a Honduras e Islandia antes del Mundial 2026.
Y aunque todavía no se trata de una convocatoria mundialista, sí representa un salto gigante para un futbolista que construyó su carrera desde abajo, con ADN de ascenso, esfuerzo y humildad.
La noticia llegó en medio de un semestre complejo para River, pero también en uno de los mejores momentos personales del delantero. Más allá de la derrota reciente en Córdoba, Freitas dejó una gran imagen en la final del Apertura y volvió a mostrar algo que hoy escasea en este River: verticalidad.
Cada vez que recibe la pelota, encara hacia adelante. No especula. No frena. Va. Así había impactado también en su ingreso durante el superclásico y así volvió a hacerlo frente a Belgrano, peleando cada pelota contra los centrales, yendo al piso para recuperar en campo rival y generando peligro constantemente.
Ese estilo directo tiene mucho de sus orígenes. Freitas se formó en el ascenso y todavía conserva esa agresividad de potrero que muchas veces marca diferencias en partidos grandes. En Núñez destacan justamente eso: la intensidad, el sacrificio y la naturalidad con la que juega escenarios de máxima presión.
El delantero ya había dado señales importantes desde Inferiores. En 2022 fue el goleador del torneo Juvenil de AFA en Séptima División con 26 tantos, rendimiento que llamó la atención de Claudio Gugnali y le abrió por primera vez las puertas de una selección juvenil.
Después llegó River. Primero apareció el seguimiento de Juan José Borrelli, ex coordinador del fútbol infantil del club, y más tarde la recomendación de Javier Pinola terminó empujando definitivamente su desembarco en Núñez. Pero el camino tampoco fue sencillo.
A comienzos de este semestre, Freitas ni siquiera había sido llevado a la pretemporada por Marcelo Gallardo y arrancó el año entrenándose con la Reserva. Sin embargo, lejos de caerse, respondió desde el trabajo.
La lesión de Sebastián Driussi terminó abriéndole una puerta que no desaprovechó. Con actuaciones sólidas, sacrificio para presionar y capacidad para moverse por todo el frente de ataque, convenció a Eduardo Coudet y se ganó un lugar dentro del equipo titular.
Hoy suma 20 partidos en Primera División, un gol y dos asistencias en la temporada, además de otros dos tantos en Reserva. La última asistencia fue para Lucas Martínez Quarta en el Monumental frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Ahora le tocará vivir algo todavía más grande.
Sin vacaciones y directamente después de terminar su participación con River en la Sudamericana, Freitas viajará con la Selección a Estados Unidos. Compartirá concentración con Lionel Messi, Julián Álvarez y el resto de los campeones del mundo. Y también tendrá la posibilidad de empezar a mostrarse pensando en el futuro proyecto rumbo a 2030.
Por ahora, el Mundial 2026 parece lejano. Pero para el chico que hace apenas tres años representaba al Ascenso argentino en una Sub 20, ya nada parece imposible.