Enzo Fernández llegó al país y habló del Mundial: “Lo tomo de otra manera"
El volante del Chelsea se sumó a la Selección Argentina para los amistosos previos ante Honduras e Islandia y aseguró que afronta el Mundial 2026 desde un lugar diferente al de Qatar. También se refirió a la lista final y evitó hablar sobre la lesión de Lionel Messi.
Resumen para apurados
- El futbolista Enzo Fernández arribó a Argentina para unirse a las prácticas de la Selección de cara al Mundial 2026 y disputar los partidos amistosos de preparación.
- El volante del Chelsea llega más maduro y consolidado que en Qatar 2022, listo para encarar los entrenamientos previos a los duelos ante Honduras e Islandia.
- Su llegada marca el inicio de la preparación final para el Mundial 2026, donde asume un rol protagónico clave para defender el título obtenido por la Selección.
Enzo Fernández ya está en Argentina. El mediocampista de Chelsea arribó al país para incorporarse a los entrenamientos de la Selección y dejó una serie de declaraciones que reflejan cómo vive la previa del Mundial 2026.
A diferencia de lo que ocurrió en Qatar 2022, cuando irrumpió como una de las grandes sorpresas del plantel campeón del mundo, el ex River aseguró que hoy atraviesa otra etapa personal y futbolística.
“Tomo este Mundial de otra manera: más grande, más maduro”, explicó apenas llegó al país.
La frase resume el cambio que vivió Fernández en estos últimos años. En Qatar pasó de ser suplente a transformarse rápidamente en una pieza clave del equipo de Lionel Scaloni, al punto de terminar consagrándose como el Mejor Jugador Joven del torneo.
Ahora, ya consolidado en el fútbol europeo y convertido en uno de los referentes del mediocampo argentino, el volante dejó en claro que quiere atravesar la experiencia desde otro lugar. “Quiero disfrutar al máximo”, afirmó.
âMuy contento de estar de nuevo en el paÃs, me encantarÃa ver la lista y ver mi nombre ahÃ. En lo personal lo tomo de otra manera, mucho mÃ¡s grande y maduro. Quiero disfrutar al mÃ¡ximo y dar lo mejorâ - Enzo FernÃ¡ndez pic.twitter.com/pyR1jwXDGe— Modo Scaloneta ð¦ð·ð (@ModoScaloneta) May 26, 2026
Mientras la expectativa crece alrededor de la nómina definitiva para el Mundial, Fernández también se refirió a la lista de convocados que Scaloni todavía no oficializó. Aunque su presencia parece prácticamente asegurada, el mediocampista eligió mostrarse prudente. “Me encantaría ver la lista y estar. Vamos a esperar”, comentó.
El futbolista se sumará ahora a la preparación de la Selección para los amistosos frente a Honduras e Islandia, encuentros que servirán como últimas pruebas antes del inicio de la Copa del Mundo. Argentina viajará en los próximos días rumbo a Kansas, ciudad que funcionará como base de operaciones durante el torneo.
Además, Fernández fue consultado sobre la situación física de Lionel Messi, luego de las molestias musculares que sufrió el capitán durante el último partido de Inter Miami. El rosarino encendió las alarmas tras salir reemplazado ante Philadelphia Union, aunque posteriormente se confirmó que sufrió una sobrecarga muscular sin gravedad.
Sin embargo, Enzo evitó profundizar sobre el tema y aclaró que todavía no había podido hablar con él. “No sé nada y no hablé con él. Me voy para el predio”, respondió.
La llegada de Fernández representa otra señal de que la cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó definitivamente. Y también confirma el nuevo rol que ocupa dentro de la Selección: ya no es aquella aparición inesperada de Qatar, sino uno de los futbolistas sobre los que Argentina construye buena parte de su ilusión para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá.