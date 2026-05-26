Un ex River expresó su tristeza tras quedar afuera del Mundial 2026 con Colombia: "No pude cumplir mi sueño"

Rafael Santos Borré no ocultó su dolor tras quedar afuera del Mundial 2026. Luego de conocerse la decisión de Néstor Lorenzo de no incluirlo en la lista definitiva de selección de Colombia, el delantero de Inter de Porto Alegre compartió un mensaje cargado de sinceridad en sus redes sociales. A través de una publicación en Instagram, el ex jugador de River expresó la tristeza que le generó perderse la Copa del Mundo.