Un ex River expresó su tristeza tras quedar afuera del Mundial 2026 con Colombia: "No pude cumplir mi sueño"
Rafael Santos Borré, delantero de Inter de Porto Alegre, publicó un sentido mensaje en redes sociales luego de no ser incluido por Néstor Lorenzo en la lista definitiva de la selección colombiana para la Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- El delantero Rafael Santos Borré expresó su tristeza tras quedar fuera de la lista de la Selección de Colombia para el Mundial 2026 por decisión del DT Néstor Lorenzo.
- El ex River y actual Inter de Porto Alegre arrastraba una sequía goleadora con su selección y un bajo rendimiento en el Brasileirao, lo que pesó en la decisión del DT.
- A pesar de la dura baja de un histórico del ciclo, Colombia afrontará el Mundial en el Grupo K contra Uzbekistán, RD del Congo y Portugal, mientras Borré apoyará desde afuera.
Rafael Santos Borré no ocultó su dolor tras quedar afuera del Mundial 2026. Luego de conocerse la decisión de Néstor Lorenzo de no incluirlo en la lista definitiva de selección de Colombia, el delantero de Inter de Porto Alegre compartió un mensaje cargado de sinceridad en sus redes sociales. A través de una publicación en Instagram, el ex jugador de River expresó la tristeza que le generó perderse la Copa del Mundo.
“Con mucha tristeza de no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí”, escribió el atacante de 30 años.
Lejos de polemizar con la decisión del cuerpo técnico, Borré también dejó un mensaje de apoyo para sus compañeros y para todo el pueblo colombiano. “Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra selección como un colombiano más”, señaló. “Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, agregó.
La ausencia del delantero generó repercusión porque había sido un futbolista habitual durante el ciclo de Lorenzo e incluso había convertido goles importantes en las Eliminatorias frente a Venezuela y Paraguay. Sin embargo, distintos factores terminaron jugando en su contra.
Uno de ellos fue la larga sequía goleadora con la camiseta de Colombia. Borré lleva casi dos años sin convertir en la selección y su último tanto fue el 8 de junio de 2024 en un amistoso frente a Estados Unidos.
Además, su presente en Brasil tampoco terminó de convencer del todo al cuerpo técnico colombiano. Aunque acumula nueve goles en el año con Internacional, apenas convirtió dos en el Brasileirao, números que no alcanzaron para competir con otros delanteros como Juan Camilo “Cucho” Hernández o Jhon Córdoba.
A lo largo de su carrera, Borré construyó una importante trayectoria internacional. Además de su exitoso paso por River, también jugó en Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt. Con la selección mayor de Colombia debutó en 2019 y desde entonces fue parte de distintos procesos del combinado cafetero.
Sin él, Colombia afrontará el Mundial dentro del Grupo K. El seleccionado debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca, luego enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Portugal en Miami.