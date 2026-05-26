Felipe Contepomi reveló cómo se inspira en Scaloni y la Selección para potenciar a Los Pumas

Felipe Contepomi encontró una fuente de inspiración inesperada para seguir moldeando el presente de Los Pumas: la Selección de Lionel Scaloni. El actual head coach del seleccionado nacional reveló que mantiene contacto con el entrenador campeón del mundo y que muchas de las ideas que intenta implementar en el rugby nacen de observar el funcionamiento de “La Scaloneta”, tanto dentro como fuera de la cancha.