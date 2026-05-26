Felipe Contepomi reveló cómo se inspira en Scaloni y la Selección para potenciar a Los Pumas
El head coach del seleccionado argentino de rugby contó que mantiene intercambios con Lionel Scaloni y destacó que “La Scaloneta” se convirtió en un modelo de conducta, comunicación y flexibilidad táctica que intenta trasladar al juego de Los Pumas.
Resumen para apurados
- Felipe Contepomi, DT de Los Pumas, reveló recientemente en Argentina que se inspira en Lionel Scaloni para mejorar la conducta, táctica y liderazgo de la selección de rugby.
- Contepomi mantiene contactos con Scaloni y estudia el fútbol para aplicar la flexibilidad estratégica, las transiciones de juego y el modelo de comunicación de la Scaloneta.
- Esta integración interdisciplinaria busca que Los Pumas puedan cambiar de estrategia durante los partidos, consolidando a la Scaloneta como un modelo de gestión deportiva.
Felipe Contepomi encontró una fuente de inspiración inesperada para seguir moldeando el presente de Los Pumas: la Selección de Lionel Scaloni. El actual head coach del seleccionado nacional reveló que mantiene contacto con el entrenador campeón del mundo y que muchas de las ideas que intenta implementar en el rugby nacen de observar el funcionamiento de “La Scaloneta”, tanto dentro como fuera de la cancha.
“Para nosotros, el fútbol es como una religión y el rugby es un deporte, así que es diferente. Vivimos el fútbol con mucha pasión y he tenido la suerte de conocer a Lionel Scaloni varias veces, así que compartimos mucha información”, explicó Contepomi.
Más allá de las diferencias evidentes entre ambos deportes, el exapertura sostuvo que siempre intenta aprender de otras disciplinas y que el fútbol le ofrece herramientas valiosas para aplicar en el rugby moderno.
“Aprendo mucho de los entrenadores de fútbol. Creo que siempre hay una lección que podés aprender o algo que podés incorporar a tu deporte”, aseguró.
Pero la admiración de Contepomi por el ciclo de Scaloni no pasa únicamente por cuestiones tácticas. El entrenador de Los Pumas puso el foco especialmente en la dimensión humana y cultural que logró construir el seleccionado campeón del mundo desde Qatar 2022 hasta la actualidad.
“Para nosotros, el equipo de fútbol, nuestra selección nacional en este momento es, desde hace cinco o seis años, probablemente el mejor equipo que hemos tenido”, remarcó.
Y enseguida profundizó sobre aquello que más lo impacta del grupo conducido por Scaloni. “La forma en que se comportan, la forma en que se comunican, es muy, muy inspiradora. Lo tomo como inspiración, lo que han hecho y lo que están haciendo”, señaló.
En ese sentido, Contepomi entiende que el éxito argentino no se explica únicamente por la presencia de figuras como Lionel Messi, sino también por la construcción colectiva, la armonía interna y la capacidad del cuerpo técnico para sostener una identidad clara durante años.
Sin embargo, también hubo espacio para hablar de cuestiones estrictamente deportivas. El head coach de Los Pumas reveló que estudia distintos comportamientos tácticos del fútbol y que incluso intenta trasladar algunos conceptos a la dinámica del rugby internacional.
Uno de los aspectos que más le interesa son las transiciones defensivas y ofensivas. “He aprendido cosas sobre la defensa y cómo reaccionar en las zonas de transición”, explicó Contepomi, dejando en claro que observa cómo reaccionan los equipos de fútbol tras perder o recuperar la pelota.
En ataque, el entrenador argentino también encuentra paralelismos entre ambos deportes, especialmente en la circulación y los cambios de ritmo.
“En la ofensiva me enfoco mucho en la transición, comparando la posesión y el pase largo del fútbol con situaciones de rugby”, detalló.
Pero quizá el concepto más novedoso que intenta incorporar tiene que ver con la flexibilidad estratégica durante los partidos. Allí aparece uno de los puntos que más lo sorprendieron al analizar a los grandes equipos de fútbol.
“En el fútbol, en un partido, pueden jugar tres o cuatro estrategias diferentes. Normalmente, en el rugby tenés una estrategia y la seguís”, explicó.
A partir de esa observación, Contepomi aseguró que busca que Los Pumas puedan modificar estructuras y comportamientos según el contexto del juego, algo poco habitual históricamente en el rugby.
“Estoy empezando a intentar implementarlo, ver cómo podemos cambiar de estrategia a lo largo de los partidos”, afirmó.
Las declaraciones reflejan una mirada cada vez más moderna e interdisciplinaria dentro del rugby argentino. Y también muestran cómo el impacto de “La Scaloneta” trascendió definitivamente al fútbol para transformarse en un modelo de liderazgo y gestión admirado incluso por otros deportes.
En el mundo de Los Pumas, Scaloni ya no es solamente el técnico campeón del mundo. También es una referencia para construir equipos competitivos, flexibles y culturalmente sólidos.