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"Juanfer" Quintero no jugará ante Blooming y su salida de River toma cada vez más fuerza

El colombiano será una de las seis bajas del equipo de Eduardo Coudet para el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Aunque tiene contrato hasta 2027, su futuro quedó envuelto en incertidumbre tras perder protagonismo en el semestre.

Juan Fernando Quintero, volante de River, podría irse del Millonario en el próximo mercado de pases.
Juan Fernando Quintero, volante de River, podría irse del "Millonario" en el próximo mercado de pases.
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Juan Fernando Quintero no jugará con River este miércoles ante Blooming por la Copa Sudamericana, ante una inminente salida del club por discrepancias con el DT sobre su rol.
  • El colombiano, con contrato hasta 2027, perdió protagonismo con Eduardo Coudet. La tensión aumentó tras ser suplente ante Belgrano y su agente ya evalúa opciones de salida.
  • Se espera una charla clave entre el jugador y el técnico para definir su futuro. El escenario actual apunta a una desvinculación definitiva de Quintero en este mercado de pases.
Resumen generado con IA

Juan Fernando Quintero atraviesa horas decisivas en River. El enganche no estará presente este miércoles frente a Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y, mientras tanto, su continuidad en el club parece cada vez más comprometida.

El encuentro será importante para River porque, aunque ya aseguró la clasificación a la siguiente ronda, todavía debe definir si avanzará directamente a octavos de final o si tendrá que disputar los dieciseisavos de final del certamen.

Sin embargo, gran parte de la atención se trasladó al futuro de Quintero. El colombiano será una de las seis ausencias del equipo de Eduardo Coudet para cerrar el semestre, en una lista de bajas donde también aparece Marcos Acuña, quien quedó afuera por molestias físicas.

La situación de "Juanfer" viene acumulando tensión desde hace semanas. Aunque mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, dentro del entorno del jugador y también puertas adentro del club comenzó a instalarse con fuerza la posibilidad de una salida en este mercado de pases.

El principal punto de conflicto parece estar relacionado con el lugar que ocupa dentro del proyecto futbolístico de Coudet. El entrenador lo considera un jugador importante, creativo y con peso dentro del vestuario, pero no termina de verlo como una pieza fija dentro del "11" titular.

Y ahí aparece el gran problema. Mientras el cuerpo técnico imagina a Quintero como una alternativa “eventual” o de rotación, el colombiano entiende que todavía está para asumir un rol mucho más protagónico. Esa diferencia de miradas alimentó el desgaste en la relación durante las últimas semanas.

La derrota en la final frente a Belgrano terminó funcionando como un punto de quiebre. Aquella noche, Quintero arrancó en el banco e ingresó recién cuando el partido estaba empatado y parecía encaminarse al suplementario.

Desde ese momento, crecieron las versiones sobre una posible salida. Y las dudas aumentaron todavía más porque inicialmente trascendió que el colombiano arrastraba un problema físico. Sin embargo, tanto desde River como desde el entorno del futbolista aclararon que la suplencia fue una decisión puramente futbolística.

El mensaje fue fuerte. Además, el representante del jugador, Rodrigo Riep, ya dejó abierta públicamente la puerta a una transferencia a mitad de año, alimentando aún más las especulaciones.

Por ahora, la situación sigue abierta. Quintero y Coudet todavía tienen pendiente una conversación clave para intentar encontrar un punto de acuerdo antes del próximo semestre. Allí se definirá si el colombiano acepta continuar dentro de un rol más secundario o si finalmente buscará una salida para volver a sentirse protagonista.

Lo concreto es que hoy el escenario aparece mucho más inclinado hacia una despedida que hacia una continuidad. Y aunque todavía tiene contrato largo con River, la sensación alrededor del club es que Juanfer atraviesa sus últimos días dentro del ciclo de Coudet.

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