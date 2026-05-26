¿Por qué Nicolás Capaldo tiene grandes chances de meterse en la lista de la Selección para el Mundial 2026?
El ex Boca fue convocado para los amistosos previos frente a Honduras e Islandia y aparece como una alternativa concreta ante las lesiones de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Su experiencia en Europa lo diferencia del resto de los juveniles citados.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni convocó a Nicolás Capaldo a la Selección en EE. UU. para los amistosos de junio, con chances reales de ir al Mundial 2026 por las lesiones de laterales clave.
- Ante las lesiones de Molina y Montiel, el cuerpo técnico valora la polifuncionalidad y experiencia europea del ex Boca, actualmente consolidado en el Hamburgo de Alemania.
- Los amistosos de junio serán decisivos para que Capaldo se gane un lugar de último momento en la lista definitiva para el Mundial 2026, repitiendo urgencias de Qatar 2022.
Nicolás Capaldo pasó de ser una convocatoria inesperada a convertirse en una posibilidad real para el Mundial 2026. El volante surgido de Boca integrará la delegación de la Selección que viajará a Estados Unidos para disputar los amistosos ante Honduras e Islandia y, en medio de las lesiones que golpean al plantel, sus chances de meterse en la lista definitiva crecieron de manera considerable.
La situación tiene un contexto claro: Lionel Scaloni todavía espera la evolución física de varios futbolistas antes de confirmar la nómina final para el Mundial. Y el puesto de lateral derecho se transformó en una preocupación concreta.
Nahuel Molina arrastra problemas físicos, mientras que Gonzalo Montiel sufrió un desgarro grado 2 en el cuádriceps izquierdo que compromete seriamente su presencia en la Copa del Mundo. En ese escenario apareció Capaldo.
A diferencia de otros juveniles convocados para sumar experiencia junto al plantel campeón del mundo, el ex Boca llega con un recorrido consolidado en Europa. A los 27 años acumula cinco temporadas en el exterior: primero en Red Bull Salzburgp, donde ganó títulos y disputó la Champions League, y actualmente en Hamburgo, con continuidad en la Bundesliga.
Ese contexto hace que dentro del cuerpo técnico lo vean más como una alternativa inmediata que como una apuesta a futuro.
Capaldo ya figuraba en la prelista de 55 futbolistas y ahora tendrá una oportunidad concreta de mostrarse en los amistosos del 6 y 9 de junio ante Honduras e Islandia. Allí podría competir directamente por un lugar dentro de la convocatoria definitiva.
El gran punto a favor para el mediocampista es su polifuncionalidad. Aunque su carrera comenzó como volante central, en Europa también sumó experiencia como lateral derecho, justamente la posición donde Argentina atraviesa más dudas físicas.
Además, hace tiempo que Scaloni y su cuerpo técnico siguen de cerca su evolución. Si bien nunca había sido citado oficialmente, su nombre venía apareciendo de manera recurrente en los informes de seguimiento.
Claro que también existe una dificultad importante: Capaldo nunca formó parte del grupo estable de la Scaloneta. No convivió con los campeones del mundo ni sumó minutos dentro del ciclo, algo que el cuerpo técnico suele valorar mucho a la hora de definir convocatorias.
Sin embargo, la historia reciente demuestra que en los Mundiales siempre aparecen ingresos de último momento. Ya ocurrió en Qatar 2022 cuando las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González obligaron a Scaloni a convocar de urgencia a Ángel Correa y Thiago Almada pocos días antes del debut.
Ahora, Capaldo sueña con protagonizar una historia similar. Lo que parecía apenas una convocatoria complementaria para los amistosos empezó a transformarse en una verdadera oportunidad mundialista. Y mientras la Selección prepara el viaje rumbo a Kansas, el ex Boca sabe que en Texas y Alabama puede jugarse mucho más que dos amistosos: puede jugarse el lugar más inesperado de toda la lista argentina rumbo al Mundial 2026.