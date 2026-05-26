¿Por qué Nicolás Capaldo tiene grandes chances de meterse en la lista de la Selección para el Mundial 2026?

Nicolás Capaldo pasó de ser una convocatoria inesperada a convertirse en una posibilidad real para el Mundial 2026. El volante surgido de Boca integrará la delegación de la Selección que viajará a Estados Unidos para disputar los amistosos ante Honduras e Islandia y, en medio de las lesiones que golpean al plantel, sus chances de meterse en la lista definitiva crecieron de manera considerable.