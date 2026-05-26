Murió Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca, tras luchar contra la ELA

Además del dolor por su cuadro de salud, Gayoso había atravesado otro golpe personal devastador: la muerte de su esposa, Silvina, quien había sido uno de sus principales apoyos desde que recibió el diagnóstico. Pese a todo, nunca perdió el vínculo con el club ni con los arqueros a los que siguió acompañando desde otra función gracias al respaldo institucional que recibió por parte de Boca.