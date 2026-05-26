Aprender sin gastar: las páginas con cursos gratuitos y certificados

Resumen para apurados
- Jóvenes en Argentina acceden a plataformas online gratis como Coursera o Santander para capacitarse en habilidades digitales y mejorar sus CV sin costo.
- A través de plataformas como Class Central y programas estatales, los usuarios estudian a su propio ritmo desde dispositivos, abarcando áreas como programación e idiomas.
- En un mercado laboral que prioriza lo digital, estos cursos facilitan el empleo, aunque expertos sugieren verificar la calidad y validez de cada certificación.
Aprender inglés, estudiar programación, entender cómo usar inteligencia artificial o mejorar un currículum ya no depende solamente de pagar una carrera o anotarse en un instituto. En 2026, cada vez más jóvenes aprovechan plataformas online con cursos gratuitos para capacitarse desde el celular o la computadora.
La oferta es enorme. Hay cursos cortos, capacitaciones intensivas, talleres con salida laboral y programas de universidades reconocidas. Algunos incluso entregan certificados que pueden sumarse al CV o al perfil de LinkedIn.
Entre las plataformas más conocidas aparece Class Central, una web que funciona como un gran buscador de cursos online. Allí se pueden encontrar contenidos de plataformas como Coursera, edX, Udemy o freeCodeCamp, organizados por categorías como tecnología, negocios, diseño, idiomas o salud.
Otra de las páginas más consultadas es Santander Open Academy, que ofrece cursos gratuitos de herramientas digitales, inteligencia artificial, liderazgo e idiomas. Muchos de ellos son completamente online y permiten estudiar a ritmo propio.
También creció el interés por Edutin Academy, una plataforma que reúne más de 6.000 cursos gratuitos. Aunque algunos certificados son pagos, el acceso a las clases suele ser libre y sin límite de tiempo.
En Argentina también existen opciones impulsadas por organismos públicos. Capacitar, del Gobierno nacional, ofrece programas para emprendedores y pequeñas empresas. En tanto, el Gobierno porteño cuenta con cursos gratuitos de orientación laboral, inclusión financiera y herramientas digitales a través de su portal educativo.
Las plataformas internacionales siguen liderando el interés de quienes buscan formación en tecnología. Cisco Networking Academy ofrece capacitaciones en redes y ciberseguridad; W3Schools es una de las páginas más usadas para aprender desarrollo web; y GeeksforGeeks reúne ejercicios y contenidos para programación avanzada.
Además del acceso gratuito, uno de los puntos que más atrae es la flexibilidad. Muchos jóvenes estudian después de cursar en la facultad, durante viajes en colectivo o mientras trabajan. La posibilidad de avanzar a su ritmo convirtió a estos cursos en una alternativa cada vez más elegida.
Sin embargo, especialistas recomiendan revisar la calidad y la utilidad real de cada capacitación antes de anotarse. No todos los certificados tienen el mismo peso y algunos cursos priorizan cantidad sobre profundidad. Por eso, aconsejan mirar quién dicta la formación, leer opiniones de otros usuarios y verificar si los contenidos están actualizados.
En un mercado laboral donde las habilidades digitales ganan terreno, las plataformas gratuitas se transformaron en una puerta de entrada para aprender nuevas herramientas sin gastar dinero. Para muchos jóvenes, el próximo trabajo o proyecto puede empezar con un curso abierto desde una pestaña del navegador.