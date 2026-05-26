Chahla ironizó sobre la apertura del Mercado del Norte: que sea antes de que termine su mandato
Resumen para apurados
- La intendenta de Tucumán, Rossana Chahla, recorrió hoy las obras del Mercado del Norte y pidió irónicamente inaugurarlo en agosto, antes de que finalice su mandato.
- Tras su cierre en 2021 por fallas de estructura, el histórico edificio de 1939 es remodelado con una inversión privada de U$S 12 millones para albergar más de 80 locales.
- La reapertura transformará el microcentro tucumano. Además, el municipio evalúa semipeatonalizar los alrededores para mejorar la circulación peatonal y la integración urbana.
El emblemático Mercado del Norte, ubicado en la esquina de Mendoza y Maipú en pleno microcentro de la ciudad, se encuentra en la fase final de su transformación. Tras una inversión privada que superó los U$S 12 millones, el histórico inmueble reabrirá sus puertas en agosto reconvertido en un moderno complejo comercial. Esta mañana, la intendenta Rossana Chahla visitó las instalaciones para supervisar el avance de las obras y reconoció que pidió que se inaugure en agosto, antes que se termine su mandato, luego de que los plazos previos se fueron venciendo en los últimos meses.
Luego de recorrer parte del edificio, ubicado en Mendoza y Maipú, Chahla reconoció que la reversión del mítico Mercado del Norte dista del concepto con el que funcionó durante sus primeros 80 años de vida: “No veo que sea un formato como el que venía. Vemos que es un shopping, es más, se llama shopping Mercado del Norte. Respetando algunas estructuras que estaban, algunas ventanas y también poniendo estructuras que son más modernas, como la que estamos viendo. Hay muchos locales ya alquilados, pero otros todavía por alquilar, así que hay una consultora que hace toda esa parte. Nosotros (la intendencia) no somos intermediarios para el alquiler, porque siempre nos llaman a nosotros. No tenemos nada que ver. Está concesionado a un privado”.
Al detallar cómo estará organizado el emprendimiento comercial en el corazón del microcentro tucumano, la intendenta explicó que “son este lugares de indumentaria abajo; masculina, femenina y deportiva. Arriba va a ser todo un patio de comidas”. A cerca de los plazos de la obra, que sufrió postergaciones en los últimos meses, la mandataria municipal ironizó que “pedí que la inauguración sea para agosto 2026, porque si no ya me voy y no lo voy a ver inaugurado”, en alusión a la finalización de su mandato, en octubre de 2027.
Semipeatonalización de la calle Maipú
La intendenta también reconoció los deseos de concretar dos cuadras semipeatonalizadas de la calle Maipú, pero admitió que “no es barato, porque es todo un proceso desde cloacas, agua y de abajo hacia arriba. Nosotros podemos colaborar y ser en forma conjunta: el municipio con las empresas. Esa es la idea, porque vamos a mejorar un lugar que es privado y para la circulación, pero nosotros mejoramos para la gente. Vean que por la calle Maipú la vereda es muy angosta. Lamentablemente si uno va con una bolsa o algo, tiene su riesgo, no hay una seguridad y nosotros queremos que sea un espacio para que la gente camine”.
¿En qué consiste la obra del shopping Mercado del Norte?
El proyecto edilicio, que comenzó en 2022, expandió la superficie de los 10.200 metros cuadrados originales a un total de 15.610 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles que albergarán más de 80 locales, áreas gastronómicas, terrazas al aire libre y un sector cultural gestionado por la intendencia de la ciudad. Para complementar la propuesta, el municipio evalúa la creación de un paseo semipeatonal en los alrededores para favorecer la integración urbana.
Inaugurado originalmente el 9 de diciembre de 1939, el Mercado del Norte funcionó durante más de ocho décadas hasta que el 6 de marzo de 2021 sufrió una clausura preventiva por fallas estructurales. Hace casi dos años abrieron los primeros comercios, ubicados sobre la esquina y la peatonal Mendoza, mientras que adentro del edificio las obras continúan.
La empresa concesionaria espera entregar el resto de los locales a partir de junio, para que en un plazo de 60 días posteriores puedan abrir sus puertas al público.