Chahla ironizó sobre la apertura del Mercado del Norte: que sea antes de que termine su mandato

Luego de recorrer parte del edificio, ubicado en Mendoza y Maipú, Chahla reconoció que la reversión del mítico Mercado del Norte dista del concepto con el que funcionó durante sus primeros 80 años de vida: “No veo que sea un formato como el que venía. Vemos que es un shopping, es más, se llama shopping Mercado del Norte. Respetando algunas estructuras que estaban, algunas ventanas y también poniendo estructuras que son más modernas, como la que estamos viendo. Hay muchos locales ya alquilados, pero otros todavía por alquilar, así que hay una consultora que hace toda esa parte. Nosotros (la intendencia) no somos intermediarios para el alquiler, porque siempre nos llaman a nosotros. No tenemos nada que ver. Está concesionado a un privado”.