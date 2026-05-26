El cansancio de las apps de citas: ocho de cada 10 usuarios dicen sentirse agotados

Pasar de un perfil a otro con el dedo ya es parte de la rutina de millones de jóvenes. Tinder en el colectivo, Bumble antes de dormir, Hinge durante una pausa en la facultad o Grindr en una salida con amigos. Las apps de citas se volvieron una de las formas más comunes de conocer gente, pero también empezaron a mostrar su costado más desgastante.