Ni minimalismo ni clásico: las tres tendencias que marcarán el invierno 2026-2027, según Vogue

Resumen para apurados
- La revista Vogue definió en las semanas de la moda las tres tendencias clave para la temporada de invierno 2026-2027, buscando anticipar el panorama estilístico mundial.
- La moda invernal profundizará los años 80 con hombreras marcadas, el uso del color berenjena como tono central y bufandas colocadas sobre los hombros al estilo echarpe.
- Estas directrices, lideradas por firmas como Valentino y Ralph Lauren, redefinirán el consumo y el diseño de indumentaria de gama alta de cara a los próximos años.
Vogue determinó la conclusión en tendencias para la temporada de otoño- invierno 2026/2027 de las semanas de la moda, resulta oportuno examinar las propuestas que definirán el panorama estilístico venidero. A pesar de que la preferencia actual se inclina hacia las prendas ligeras y el calzado abierto, anticipar las líneas maestras del vestuario para los meses fríos permite planificar con antelación las elecciones de vestimenta.
Este nuevo ciclo mantiene una línea de continuidad muy clara con respecto a las directrices observadas durante el periodo invernal previo, de modo que las referencias estéticas y las fuentes de inspiración permanecen estables, añadiendo simplemente un matiz de mayor intensidad o dramatismo. A continuación, se detallan las pautas iniciales que servirán de guía para identificar las piezas esenciales que se incorporarán a los armarios de cara al próximo año.
Las tres tendencias que reinarán el invierno de 2026 según Vogue Magazine
Una década de inspiración: los años 80
La estética de los años 80, presente desde la primavera de 2025, consolida su dominio en la moda actual. Para la temporada otoño-invierno 2026-2027, las siluetas intensifican su dramatismo con hombreras rotundas, cinturas muy marcadas y contrastes cromáticos vibrantes, reviviendo el exceso característico de esa época. Firmas como Valentino y Mugler lideran este retorno canónico, mientras que opciones como Stella McCartney o Isabel Marant ofrecen versiones más relajadas y deportivas.
Color: berenjena
El tono berenjena se posiciona como la tendencia cromática fundamental dentro de la paleta oscura para el próximo invierno. Este color destaca en vestidos de Carolina Herrera, abrigos de Tory Burch y trajes de satén de Bibhu Mohapatra. Asimismo, firmas como Michael Kors, Chloé y Christian Siriano exploran vertientes más cálidas, aproximando este matiz hacia el burdeos y el magenta.
Un gesto de estilismo: la bufanda a modo de echarpe
Llevar la bufanda colocada sobre los hombros, con los extremos hacia la espalda como un echarpe, constituye el principal gesto de estilo de la temporada. Ralph Lauren inició esta pauta en Nueva York al sujetar la prenda con broches, una idea que ahora replican firmas como Boss, Anteprima y Palomo Spain. Marcas como Emilia Wickstead y Calvin Klein integran este concepto directamente en vestidos y tops, confirmando que la atención visual se concentrará firmemente en los hombros.