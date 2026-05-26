Ni minimalismo ni clásico: las tres tendencias que marcarán el invierno 2026-2027, según Vogue

Este nuevo ciclo mantiene una línea de continuidad muy clara con respecto a las directrices observadas durante el periodo invernal previo, de modo que las referencias estéticas y las fuentes de inspiración permanecen estables, añadiendo simplemente un matiz de mayor intensidad o dramatismo. A continuación, se detallan las pautas iniciales que servirán de guía para identificar las piezas esenciales que se incorporarán a los armarios de cara al próximo año.