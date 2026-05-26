¿Te excediste con el locro? Qué hacer para sentirte mejor y depurar el cuerpo rápidamente

Para el post del locro, la nutricionista dio una serie de consejos y dijo que lo ideal es sumar mucha agua ya que al degustar este plato “estamos acostumbrados a agregarle mucha sal". "El organismo, con el hígado, se desintoxica solo pero lo ayudamos tomando agua y consumiendo alimentos fáciles de digerir como vegetales y frutas", indicó. Luego señaló que "si a eso le sumamos actividad física, mejor; ya que siempre nos va a ayudar a sentirnos bien y con más energía".