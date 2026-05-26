¿Te excediste con el locro? Qué hacer para sentirte mejor y depurar el cuerpo rápidamente

Resumen para apurados
- La nutricionista Gimenez Sampieri difundió en Argentina pautas para depurar el organismo tras los excesos con el locro en las fechas patrias, debido a su lenta digestión.
- Esta comida combina grasas y proteínas de difícil digestión. Para recuperarse, se aconseja reposo digestivo, beber abundante agua, comer vegetales y tomar infusiones de boldo.
- Estas pautas buscan fomentar hábitos saludables y evitar la automedicación ante malestares digestivos, promoviendo que el organismo se desintoxique de forma natural.
Sin dudas, el locro es un plato distintivo e histórico de la Argentina que no puede faltar en fechas especiales como el 25 de mayo y el 9 de julio. Algunos investigadores afirman que este tradicional plato se come en estas tierras desde la época colonial y es por esto que se volvió infaltable en todas las mesas en los festejos patrios.
Su preparación en enormes ollas y con numerosos ingredientes, convierten al locro en el protagonista de los almuerzos y cenas, al punto que muchos optan por repetir el plato o lo guardan para comer por varios días. No obstante, y como suele ocurrir con cualquier otra comida, comer en exceso o ingerir alimentos con altas calorías puede tener sus consecuencias.
En este marco, una nutricionista brinda una serie de consejos sobre cómo salir del atracón post locro de este fin de semana.
Los consejos nutricionales para salir del atracón post locro
Consultada por el diario Río Uruguay, la nutricionista Cecilia Gimenez Sampieri señala que en el caso del locro, el problema no son sólo las calorías “sino que es un plato con ingredientes que tienen digestión un poco más lenta; sobre todo por la mezcla. No es solamente maíz, cebolla, morrón, chorizo o carne sino que es todo junto mezclando proteínas con grasas".
Relacionado al tema de la digestión lenta, Sampieri recomendó "hacer un reposo digestivo", para lo que es necesario "escuchar a nuestro cuerpo y preguntarse si verdaderamente tengo hambre o si tiene la necesidad de cenar".
Para el post del locro, la nutricionista dio una serie de consejos y dijo que lo ideal es sumar mucha agua ya que al degustar este plato “estamos acostumbrados a agregarle mucha sal". "El organismo, con el hígado, se desintoxica solo pero lo ayudamos tomando agua y consumiendo alimentos fáciles de digerir como vegetales y frutas", indicó. Luego señaló que "si a eso le sumamos actividad física, mejor; ya que siempre nos va a ayudar a sentirnos bien y con más energía".
Por último, Sampieri destacó la importancia de "no llegar a los excesos para no necesitar algún complemento artificial, químico o de laboratorio y acostumbrarnos a parar antes".
"Si no nos acostumbramos a eso y tenemos que andar con los sobrecitos de sales o un gotero de la famosa marca que empieza con H, es algo que no tiene mucho sentido", aseveró. También agregó que "un tecito digestivo - de boldo, de limón o de hierbas - ayuda mínimamente, pero la idea es no acostumbrarse a algo".