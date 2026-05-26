LG PlayLa mañana empieza aquí

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA PLAY lanzó 'La mañana empieza aquí', un magazine informativo conducido por Baigorrí y Di Vico, emitido de lunes a viernes en Tucumán para informar a la audiencia matutina.
  • El programa se transmite en vivo de 7 a 9 por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y YouTube. Retoma su espacio en la grilla con un enfoque periodístico claro y multiplataforma.
  • Con esta apuesta, el diario refuerza su estrategia digital y el vínculo cercano con sus seguidores, consolidándose como referente informativo matutino en la región tucumana.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación con “La mañana empieza acá”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra el ciclo abrirá la renovada programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Quiénes son los candidados a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana
1

Quiénes son los candidados a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Trabaja en una oficina, atiende pacientes, es madre y busca llegar a fin de mes: la otra cara del pluriempleo
2

Trabaja en una oficina, atiende pacientes, es madre y busca llegar a fin de mes: la otra cara del pluriempleo

Tucumán desapareció en el mapa de Milei
3

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política
4

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Llega Uber Mujeres a Tucumán: más opciones para las usuarias en la app
5

Llega Uber Mujeres a Tucumán: más opciones para las usuarias en la app

Más Noticias
Quiénes son los candidados a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Quiénes son los candidados a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Con gol de Leonel Sir, San Martín alcanzó la punta en la Liga Tucumana

Con gol de Leonel Sir, San Martín alcanzó la punta en la Liga Tucumana

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Trabaja en una oficina, atiende pacientes, es madre y busca llegar a fin de mes: la otra cara del pluriempleo

Trabaja en una oficina, atiende pacientes, es madre y busca llegar a fin de mes: la otra cara del pluriempleo

Jaldo sostuvo que “no hay lugar para grietas” y llamó a fortalecer el diálogo

Jaldo sostuvo que “no hay lugar para grietas” y llamó a fortalecer el diálogo

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Llega Uber Mujeres a Tucumán: más opciones para las usuarias en la app

Llega Uber Mujeres a Tucumán: más opciones para las usuarias en la app

Comentarios