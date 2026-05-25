Política

Un diputado libertario acusó al arzobispo de Buenos Aires de “militar con sotana el regreso del peronismo” tras el Tedeum del 25 de Mayo

Alberto Benegas Lynch criticó con dureza la homilía y lo señaló por "demonizar la riqueza" y "romantizar la pobreza".

Un diputado libertario acusó al arzobispo de Buenos Aires de “militar con sotana el regreso del peronismo” tras el Tedeum del 25 de Mayo
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • El diputado Alberto Benegas Lynch acusó al arzobispo García Cuerva de militar por el peronismo tras sus críticas sociales en el Tedeum del 25 de mayo en Buenos Aires.
  • La homilía del arzobispo ante Javier Milei pidió terminar con la polarización por la crisis. El oficialismo nacional optó por la cautela y evitó confrontar públicamente.
  • El cruce expone tensiones entre el oficialismo y la Iglesia católica. Esto podría impactar en la relación bilateral y en la posible visita del papa Francisco al país.
Resumen generado con IA

El diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch salió al cruce del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, luego de la homilía pronunciada durante el tradicional Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El legislador acusó al religioso de “militar con sotana el regreso del peronismo” y consideró que su mensaje fue “lamentable e injusto con los logros del Gobierno”.

La tensión se desató horas después de la ceremonia religiosa encabezada por García Cuerva frente al presidente Javier Milei, ministros nacionales y dirigentes políticos. Durante su discurso, el arzobispo pidió terminar con “la división y la polarización” y llamó a reconstruir el diálogo social en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país.

“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, escribió el diputado en su cuenta de X.

Durante su discurso, García Cuerva llamó a reconstruir el tejido social y pidió terminar con la polarización. “Basta de arengar la división porque nadie se salva solo”, expresó, citando al papa Francisco.

El religioso también cuestionó la falta de consensos dentro de la dirigencia política. “A la Argentina le falta una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación”, sostuvo ante los principales referentes del Gobierno nacional.

Aunque al finalizar el Tedeum Milei saludó cordialmente al arzobispo y evitó cualquier gesto de confrontación pública, Benegas Lynch tomó la posta y reaccionó desde sus redes sociales, y vinculó, además, la pérdida de fieles católicos con el posicionamiento político de parte del clero.

“Muchas autoridades clericales católicas son responsables de la huida de cientos de miles de creyentes. No es por el mensaje de Cristo, sino justamente por contradecirlo”, afirmó.

Y agregó: “Han sido influenciados por el socialismo y terminan en una horrible contradicción e hipocresía autodestructiva”.

Sin embargo, esta vez el Gobierno nacional evitó escalar el conflicto. Ningún funcionario del Gabinete salió públicamente a cuestionar al arzobispo y en la Casa Rosada optaron por mantener prudencia frente al tema, en momentos en que circulan versiones sobre una posible visita del Papa León XIV a la Argentina.

Temas Jorge Ignacio García Cuerva
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