Un diputado libertario acusó al arzobispo de Buenos Aires de “militar con sotana el regreso del peronismo” tras el Tedeum del 25 de Mayo

El diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch salió al cruce del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, luego de la homilía pronunciada durante el tradicional Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El legislador acusó al religioso de “militar con sotana el regreso del peronismo” y consideró que su mensaje fue “lamentable e injusto con los logros del Gobierno”.