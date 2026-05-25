Nicolás Bollero, el único tucumano en el Desafío Ruta 40: "Estar acá es un sueño"

El primer mundo, de cerca

Al analizar las estructuras de los equipos oficiales del Mundial de Rally Raid (W2RC), el tucumano no oculta su admiración por el nivel organizativo que se despliega en la competencia. “En Sudamérica estamos en otro mundo. El profesionalismo de los de afuera es impresionante; son excelentes desde la limpieza, el orden, la puntualidad y hasta el dress code de su ropa. Estamos lejos, aunque lógicamente hay locales que se van acercando con los años y la experiencia”, contó.