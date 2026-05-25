Nicolás Bollero, el único tucumano en el Desafío Ruta 40: "Estar acá es un sueño"
El navegante analiza la exigencia de la cita que se disputa en suelo cuyano, parte del Mundial de Rally Raid. Su mirada sobre el profesionalismo internacional, el rigor de los terrenos y la sintonía con el chileno Jorge Martínez.
Resumen para apurados
- El navegante Nicolás Bollero compite en San Juan y Mendoza como el único tucumano en el Desafío Ruta 40, buscando consolidarse ante la élite del rally raid mundial.
- Tras ser segundo en 2023, Bollero guía hoy al chileno Jorge Martínez en terrenos cuyanos muy exigentes, un desafío que requiere de una rigurosa preparación mental.
- Marchando décimo en la general, el tucumano aspira a disputar el campeonato chileno completo en 2025 e insertarse definitivamente en el calendario mundial para 2027.
En pleno desarrollo del Desafío Ruta 40, el ambiente de elite se hace sentir en cada rincón del campamento. Para Nicolás Bollero, el único representante tucumano en la competencia, estar presente en este evento es la confirmación de que el camino recorrido a base de esfuerzo y regularidad valió la pena: nombres como Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel y Nasser Al Attiyah comparten cartelera con el embajador de nuestra provincia.
“Estamos contentos y motivados”, destaca el navegante al evaluar las sensaciones a bordo del auto asistido por la estructura chilena Caballero Rally Service. Para Bollero, una carrera de semejante magnitud siempre trae aparejada “una mezcla de emociones de todo tipo: ansiedad, nervios, adrenalina y felicidad”.
“Cuando uno baja a la tierra, se da cuenta de que es una cosa de locos. Estamos en el mismo nivel que los 50 mejores pilotos de la disciplina en el mundo. Estar acá ya es un gran logro”, asegura.
La carrera plantea un escenario durísimo por los caminos de San Juan y Mendoza, con una geografía muy distinta a la que acostumbra a recorrer en el campeonato chileno. “Chile tiene lugares más abiertos y desérticos. Acá el terreno es más cerrado, más encajonado, con muchos ríos y vegetación seca. No se ve tanto el horizonte, lo que vuelve la navegación mucho más difícil, pero le da un gustito divertido para correr”, explica.
El primer mundo, de cerca
Al analizar las estructuras de los equipos oficiales del Mundial de Rally Raid (W2RC), el tucumano no oculta su admiración por el nivel organizativo que se despliega en la competencia. “En Sudamérica estamos en otro mundo. El profesionalismo de los de afuera es impresionante; son excelentes desde la limpieza, el orden, la puntualidad y hasta el dress code de su ropa. Estamos lejos, aunque lógicamente hay locales que se van acercando con los años y la experiencia”, contó.
El arte de navegar
Tras conseguir un notable segundo puesto en la edición 2023 junto a Rodrigo Caballero, la escudería volvió a depositar su confianza en el tucumano para guiar en esta oportunidad a una de las grandes figuras del automovilismo trasandino: Jorge Martínez. “Estoy corriendo con él por primera vez. Es un piloto muy reconocido en el rally de autos en Chile, un referente absoluto, así que es un desafío sumamente interesante”, dijo.
Respecto al histórico debate sobre el reconocimiento de la tripulación en los medios, Bollero asume su rol con absoluta naturalidad y perfil bajo: “Siempre la estrella es el piloto, pero en esta disciplina está implícito que sin un buen copiloto no hay resultados. A mí me viene bien no tener tanta prensa; me permite concentrarme y enfocarme en lo importante”.
Y en el habitáculo, ese enfoque es justamente el factor determinante. Al ser consultado sobre el secreto para su especialidad, Bollero desarma cualquier mito técnico y apunta directo a la cabeza: “La principal característica es manejar la concentración. Saber volver al foco es muy importante porque se corren muchas horas y la realidad es que mantenerse concentrado durante ocho horas seguidas es prácticamente imposible; la mente es como un músculo y no puede estar siendo ejercitada constantemente”.
Por eso, el verdadero arte pasa por lo que él define como saber administrar la atención a lo largo de la etapa. “En los lugares fáciles o más tranquilos hay que saber desconcentrarse para que la mente se relaje, pero sin salir de la carrera”, explica.
Al final, no se trata de una cuestión de mera intuición o talento natural, sino de un riguroso trabajo invisible. “Todo esto se entrena y se lo habla con los psicólogos. Hay que hacer mucho ejercicio porque es algo que se entrena casi de la misma forma y en la misma magnitud en la que se prepara el físico”, sostiene.
El futuro y la familia
El plan de carrera de la dupla no se centra de forma obsesiva en los relojes. El objetivo principal es consolidar una base sólida, asegurar que el auto complete el trazadoe sin inconvenientes y permitir que el cuerpo de mecánicos y la logística sumen rodaje profesional de cara a metas más ambiciosas. “Si se da un podio en estas condiciones sería hermoso, pero la idea es hacer un recorrido limpio”, aclara.
A mediano plazo, el tucumano ya vislumbra un horizonte internacional más firme, apuntando a disputar el campeonato chileno completo el año que viene y proyectar su inserción definitiva en el calendario mundial para 2027 o 2028. Su camino comenzó hace casi una década corriendo junto a su padre Rodolfo y hoy lo encuentra consolidado en planos cada vez más importantes.
“Si uno no tiene una familia que apoye atrás, esto no se puede hacer. Se sacrifica mucho tiempo, trabajo y días festivos. Mi papá -que es el hincha número uno-, mi mamá y mi novia Julieta están constantemente bancando para que esto sea posible. Poder estar acá es digno de agradecer siempre”, concluye.
Con el respaldo de los suyos como motor y la hoja de ruta bien firme, Martínez y Bollero marchan en la 10ª posición de la clasificación general tras completarse el Prólogo y la primera etapa de la competencia. El exigente desierto cuyano no dará tregua: este martes se disputará la segunda etapa, un extenuante trazado de 634 kilómetros que unirá San Juan con San Rafael, donde el único tucumano en carrera buscará revalidar sus credenciales en la elite mundial.