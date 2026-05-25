Turf: Magnum Fifth brilló en el Gran Premio "25 de Mayo" de San Isidro

Resumen para apurados
- El invicto Magnum Fifth ganó el Gran Premio 25 de Mayo en el Hipódromo de San Isidro, consagrándose como el mejor fondista de Argentina tras obtener su cuarta victoria al hilo.
- Conducido por Adrián Giannetti, el caballo derrotó por 1 1/2 cuerpos a Curious Song. El pupilo de Etchechoury, comprado por 26.000 dólares, mantiene un récord de cuatro triunfos.
- Con este triunfo, Magnum Fifth clasificó para competir en la prestigiosa Breeders’ Cup Turf de Estados Unidos en octubre, lo que proyecta su campaña a nivel internacional.
Cuatro carreras corridas, cuatro ganadas. Magnum Fifth mantuvo su invicto y consiguió la victoria más importante de su campaña al adjudicarse el Gran Premio “25 de Mayo” (Grupo I) en el hipódromo de San Isidro.
Muy bien conducido por Adrián Maximiliano Giannetti, el descendiente de Daniel Boone derrotó por 1 1/2 cuerpos a Curious Song, mientras que tercero culminó el favorito Honest Boy, en el tiempo de 2’28”30/100 para los 2.400 metros sobre pista de césped.
Con este triunfo, el pupilo de Carlos Daniel Etchechoury se ganó el derecho a participar de la Longines Breeders’ Cup Turf (Grupo 1), que se disputará a fines de octubre en el hipódromo Keeneland en Lexington, Kentucky (Estados Unidos).
El propietario del nieto materno de Catcher In The Rye obtuvo una recompensa de 50 millones de pesos y a lo largo de su exitosa campaña acumula casi 70 millones de pesos.
Magnum Fifth nació el 21 de octubre de 2021 en el haras Santa María de Ararás y recién pudo debutar en las pistas este año. Su primera actuación fue el 25 de enero, oportunidad en la que venció por 10 cuerpos a Seek The Champ en 1’34”94/100 para los 1.600 metros. Luego, el 21 de febrero derrotó por dos largos a Capricho de Mar en el brillante registro de 2’07/100 para los dos kilómetros. El 21 de marzo, en su única actuación sobre pista de arena, venció por medio pescuezo a El Quetrihue, en 2’01”83/100 para los 2.000 metros.
El defensor de la caballeriza “La Raya”, que fue adquirido en un remate realizado en abril de 2023 por 26.000 dólares, pasó a encabezar el ranking de los mejores fondistas de la Argentina.
La jornada sanisidrense contó con otras tres competencias de Grupo I. En los 1.600 metros del Gran Premio “De Potrancas”, la victoria fue para la platense Gran Gotera. La hija de Made You Look contó con la brillante conducción de Martín Valle para quitarle el invicto a su hermana paterna Gota Clara Sos, en 1’35”90/100 para los 1.600 metros.
En el Gran Premio “Gran Criterium”, también sobre los 1.600 metros, Roi Du Monde brilló entre 11 potrillos. El vástago de Treasure Beach venció por un cuerpo a Stay Tune, mientras que tercero se ubicó Lunatico Bomb. El pensionista de Alfredo Gaitán Dassié fue conducido por Adrián Maximiliano Giannetti y empleó eltiempo de 1’36”34/100.
En el Gran Premio “Copa Diamante” el jinete tucumano Osvaldo Adrián Alderete estuvo a un paso de la gloria. “Fleco” montó a la tordilla Samba do Brazil, que finalizó segunda a 1 1/2 cuerpo de Indiana Candy, en el excelente tiempo de 1’35”18/100 para la milla.
Indiana Candy (descendiente de Señor Candy) y Samba do Brazil lucharon palmo a palmo por la victoria en los últimos 400 metros y recién faltando 30 metros para el disco, la ganadora pudo inclinar la balanza a su favor. William Pereyra fue el jockey de la ganadora.