Turf: Magnum Fifth brilló en el Gran Premio "25 de Mayo" de San Isidro

Magnum Fifth nació el 21 de octubre de 2021 en el haras Santa María de Ararás y recién pudo debutar en las pistas este año. Su primera actuación fue el 25 de enero, oportunidad en la que venció por 10 cuerpos a Seek The Champ en 1’34”94/100 para los 1.600 metros. Luego, el 21 de febrero derrotó por dos largos a Capricho de Mar en el brillante registro de 2’07/100 para los dos kilómetros. El 21 de marzo, en su única actuación sobre pista de arena, venció por medio pescuezo a El Quetrihue, en 2’01”83/100 para los 2.000 metros.