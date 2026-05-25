Tucumán venció a La Pampa y se consagró campeón del Nacional Femenino de Sóftbol

El softbol tucumano escribió hoy una de las páginas más doradas de su historia. En una definición no apta para cardíacos, el seleccionado femenino mayor se consagró campeón del Torneo Nacional de selecciones disputado en Ezeiza —un certamen histórico que volvió a jugarse después de 17 años—, al vencer en la gran final a la selección de La Pampa por un ajustadísimo 3 a 2 en tiempo suplementario.



El encuentro definitivo fue una verdadera batalla táctica y de nervios. Tras completarse los siete innings reglamentarios con un empate 2-2 en el marcador, el juego tuvo que definirse en extra innings. Fiel al espíritu de templanza que mostraron a lo largo de todo el fin de semana, las dirigidas por Adriano Zarlenga supieron sufrir: remontaron un resultado adverso cuando caían por 2 a 1 y terminaron quedándose con la corrida de la victoria para desatar un festejo inolvidable.



La gran figura de la final (y de todo el certamen) fue Daniela González Fanjul. La jugadora de la Selección Argentina brilló con una labor descollante desde la placa de lanzamiento como pícher y, además, ratificó su jerarquía siendo una de las mejores bateadoras del campeonato, apuntalando el ataque tucumano en los momentos más calientes del partido.



Este título corona una campaña perfecta. En su camino al oro, Tucumán debutó aplastando 20-0 al combinado U18 White Flag, luego venció 10-9 a Buenos Aires (ASBA), superó 5-1 a La Pampa en la fase de grupos, derrotó 7-6 a Bahía Blanca también en tiempo suplementario y cerró la clasificación a la final con un contundente 20-5 sobre La Pampa B. Hoy, ante el primer equipo pampeano, ratificaron que son las mejores del país.