El emotivo homenaje de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata: "Las vidas que permanecerán juntas"
La abogada compartió un conmovedor mensaje dedicado al periodista, fallecido el 30 de diciembre de 2024, y eligió un célebre poema de E.E. Cummings para expresar la permanencia del amor más allá de la muerte.
Resumen para apurados
- Elba Marcovecchio homenajeó en Instagram a su difunto esposo Jorge Lanata tras su muerte el 30 de diciembre de 2024 para expresar la permanencia de su amor eterno.
- La abogada compartió el célebre poema de E.E. Cummings 'Llevo tu corazón conmigo' para reflejar cómo el vínculo con el periodista trasciende la muerte.
- Este homenaje público mantiene vigente el legado de Lanata en el plano afectivo y muestra el proceso de duelo de su viuda ante el constante interés de la opinión pública.
La fuerza del amor verdadero, esa que resiste el paso del tiempo y parece trascender incluso los límites de la vida y la muerte, volvió a reflejarse en un emotivo gesto de Elba Marcovecchio hacia Jorge Lanata, quien falleció el 30 de diciembre de 2024.
En medio del dolor por la pérdida del periodista, la abogada encontró refugio en la poesía para expresar uno de los sentimientos más profundos: la permanencia del amor más allá de la existencia terrenal.
A través de su cuenta de Instagram, Marcovecchio compartió una imagen acompañada por un texto que conmovió a sus seguidores. En su publicación incluyó un fragmento del reconocido poema I carry your heart with me, del escritor estadounidense E. E. Cummings, una obra que retrata un amor eterno y una conexión que supera cualquier frontera física.
Con palabras cargadas de ternura y melancolía, escribió: “Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón). Nunca estoy sin él. A dondequiera que voy, tú vas, mi amor; y lo que sea que yo haga, es obra tuya, mi cielo. No temo a ningún destino, porque tú eres mi destino. No quiero ningún mundo, porque tú eres mi mundo, mi cielo. Aquí está el secreto más profundo que nadie conoce (aquí está la raíz de la raíz y el brote del brote, y el cielo del cielo de un árbol llamado vida; que crece más de lo que el alma espera o la mente oculta). Es la maravilla que mantiene las estrellas separadas. Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón)”.
De esta manera, Elba Marcovecchio volvió a dejar en claro que el recuerdo de Jorge Lanata permanece intacto en su vida pese a su partida.
Además, acompañó el posteo con una frase que resumió el espíritu del homenaje: “Una poesía de las vidas que permanecerán juntas. Una poesía sobre el amor”.