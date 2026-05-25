El emotivo homenaje de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata: "Las vidas que permanecerán juntas"

Con palabras cargadas de ternura y melancolía, escribió: “Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón). Nunca estoy sin él. A dondequiera que voy, tú vas, mi amor; y lo que sea que yo haga, es obra tuya, mi cielo. No temo a ningún destino, porque tú eres mi destino. No quiero ningún mundo, porque tú eres mi mundo, mi cielo. Aquí está el secreto más profundo que nadie conoce (aquí está la raíz de la raíz y el brote del brote, y el cielo del cielo de un árbol llamado vida; que crece más de lo que el alma espera o la mente oculta). Es la maravilla que mantiene las estrellas separadas. Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón)”.